Bloomberg: Renault уходит из России — на заводе в Москве начнут выпускать «Москвичи»

Французский автоконцерн Renault объявил о продаже своих российских активов за символическую сумму в государственную собственность, сохраняя за собой возможность выкупить их в течение шести лет, пишет Bloomberg. На московском заводе компании, который перешёл на баланс города, мэр Сергей Собянин собирается возобновить производство советских «Москвичей».

Компания Renault согласилась передать свои российские активы стоимостью €2,2 млрд в государственную собственность, сообщает Bloomberg. Такая сделка равнозначна национализации французского автоконцерна, которой способствовал украинский кризис.

Как рассказывает издание, в понедельник официальная представительница компании заявила, что Renault передала свои акции за символическую сумму в один рубль. Кроме того, принадлежавший французам контрольный пакет акций «АвтоВАЗа» теперь перейдёт государственному научному центру «НАМИ», при этом автоконцерн сохраняет за собой право выкупить свою долю в течение следующих шести лет. «Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом производительность компании и возможность вернуться в страну в будущем», — подчеркнул главный исполнительный директор Renault.

Американская газета напоминает, что в первые недели спецоперации России на Украине компания столкнулась с сильным давлением со стороны инвесторов как крупнейший иностранный производитель автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский называл автоконцерн путинской «военной машиной» из-за того, что руководство отложило уход из России.

Для французского автоконцерна рынок в России стоял на втором месте по объёмам продаж, поэтому уход компании приведёт к серьёзным финансовым потерям. В компании подтвердили, что снизили прогнозируемый доход с российского бизнеса за первую половину этого года. Издание отмечает, что решение Renault может послужить уроком для остальных компаний, которые объявили о своём уходе с российского рынка, но ещё не определились с планами.

Что касается сборочного завода французского автопроизводителя в Москве, то его передадут на баланс города, пишет Bloomberg. Мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге, что на его мощностях возобновят производство советских легковых автомобилей «Москвич». Их начали выпускать после войны на конвейерах, купленных у компании Opel, однако спустя несколько лет завод обанкротился.