France 2: многие французские компании продолжают работу в России в ожидании лучших времён

Несмотря на экономические санкции и украинский кризис, многие французские компании не спешат уходить с российского рынка и тянут время, рассказывает France 2. В случае прекращения работы им придётся рисковать потерей всего бизнеса: власти страны могут либо продать его конкурентам, либо национализировать.

Это один из старейших заводов по производству часов в России, в 2011 году его выкупил французский предприниматель. Расположенный недалеко от Санкт-Петербурга, после вторжения на Украину 24 февраля он ни на день не прерывал работу. В то же время часовщик из Туренна проводил всех своих друзей обратно во Францию.

КСАВЬЕ ЖИРОДЕ, часовщик на часовом заводе «Ракета»: Многие уехали — некоторые по собственному выбору, многие другие — по принуждению.

Однако здесь, несмотря на экономические санкции, не идёт и речи об остановке производства и прекращении работы 140 местных сотрудников. О таком выборе прямо заявляет директор завода.

ДЭВИД ХЕНДЕРСОН-СТЮАРТ, генеральный директор часового завода «Ракета»: В случае остановки производства и утрате технологий завод будет практически невозможно возродить. Это нечто очень хрупкое, это очень сложная экосистема, и, главное, у нас есть моральные обязательства перед старыми часовщиками, которые продолжают у нас работать.

Благодаря 1200 французским компаниям Франция занимает первое место среди иностранных работодателей в России. Однако сколько из них на самом деле покинули страну? «Нет никакой статистики», — утверждают во Франко-российской торгово-промышленной палате. В ведомстве прежде всего вспоминают об уходе банка Société Générale.

В других секторах экономики — например, модной индустрии и индустрии роскоши, — с началом конфликта сотни магазинов прекратили работу. Однако с тех пор жители к этому привыкли.

РОССИЯНКА: Я думаю, что теперь надо освобождать рынок для российских производителей.

РОССИЯНИН: В принципе, у нас есть другие магазины, с другими товарами, и к тому же дешевле.

ДРУГАЯ РОССИЯНКА: Многие китайские компании теперь хотят выйти на наш рынок.

Несмотря на проблемы с имиджем, гипермаркеты «Ашан» никогда не прекращали работу. Вместе с «Леруа Мерлен» они осуществляют 19 процентов своих продаж в России. Эти компании стали исключениями? На самом деле нет: такие компании, как Vinci, которой принадлежат акции трассы М11, или специализирующаяся на электрическом оборудовании Legrand, продолжают свою деятельность. Как утверждает этот французский консультант, также не уходит средний и малый бизнес, не желая жертвовать всем.

НИКОЛЯ ФРЕАЛЬ, консультант в промышленной сфере: Если закрыться без причины, власти могут конфисковать вашу компанию и либо продать конкурентам, либо национализировать, надо принимать это во внимание.

ЛИОНЕЛЬ ФЁРШТАЙН, корреспондент французского телевидения в Москве: Страх всё потерять заставляет многие французские компании тянуть время. Они продолжают платить сотрудникам, но замораживают инвестиции в ожидании лучших времён.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2022 года.