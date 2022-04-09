Le Figaro: «кормит и русских, и украинцев» — «Ашан» не собирается уходить из России, несмотря на давление

Несмотря на давление украинских властей, политиков и соцсетей, французская торговая сеть «Ашан» продолжает работу в России, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, уникальность этой компании в том, что она продолжает работу по обе стороны фронта, обеспечивая продуктами, как россиян, так и украинцев. Решение остаться в России французский бренд объясняет, среди прочего, заботой о местных сотрудниках и их семьях, ведь от деятельности компании в стране зависит около ста тысяч человек.

Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям «перестать быть спонсорами военной машины России», Семейная ассоциация Mulliez (AFM), которой принадлежат бренды «Ашан» и Leroy Merlin, всё ещё сопротивляется давлению, пишет Le Figaro. Хотя другие французские компании, начиная с Renault, уже на следующий день после выступления Зеленского перед французским парламентом объявили о намерении покинуть Россию, «Ашан», несмотря на прессинг со стороны социальных сетей и французских политиков, а также призывы к бойкоту сети во всём мире, продолжает работу в России.

Как напоминает газета, «Ашан» — одна из крупнейших французских компаний в России, насчитывающая 30 тыс. сотрудников и 231 магазин, выручка которых составляет €3,2 млрд. Leroy Merlin — ещё более крупный игрок на российском рынке. У компании 45 тыс. сотрудников, 113 магазинов и €4 млрд дохода. Как отмечает издание, парадокс, объясняющий сложность ситуации и нежелание группы Mulliez покидать Россию, заключается в том, что «Ашан», как и Leroy Merlin присутствуют по обе стороны фронта.

Руководство «Ашана» встретилось с представителями властей Украины, чтобы объяснить им, какие усилия оно прилагает для того, чтобы 43 магазина марки в стране оставались открытыми и их снабжение не прекращалось. Если Leroy Merlin закрыл свои магазины на Украине после начала российской спецоперации, «Ашан» делает все возможное, чтобы продолжать кормить украинцев. «Смысл нашего бренда в том, чтобы быть полезным, где бы мы ни находились, — объяснил генеральный директор группы компаний Ив Клод в интервью французским СМИ. — Мы ежедневно производим в наших магазинах свежий хлеб как для украинцев, так и для россиян». Деятельность Ашана на Украине, таким образом, оправдывает его пребывание в России.

Половина из 6000 украинских сотрудников Ашана работают в зоне боевых действий. Недавно магазин открылся в Ирпене вблизи Киева, после ухода оттуда российских войск.

Каждый день приносит с собой множество трудностей и проблем, которые необходимо решить. Когда в украинских магазинах стало не хватать продуктов для продажи, польские, венгерские и румынские дочерние компании взяли на себя ответственность за их доставку. Когда продажа алкоголя была запрещена в некоторых регионах Украины, дрожжи на пивоваренных заводах «Ашан» стали использоваться для производства хлеба.

По другую сторону линии фронта, в России, продолжать работу не так сложно, но эта страна также является объектом пристального внимания руководства компании. Российские филиалы «Ашан» теперь отрезаны от остальной группы и работают сами по себе. Три четверти поставок Leroy Merlin составляют товары местного производства, для «Ашана» этот показатель равен 95%. Финансовый обмен с Францией сократился из-за санкций, но связи не оборваны, отмечает издание. В «Ашане» проводится ежедневное координационное совещание, чтобы убедиться, что российская дочерняя компания соблюдает как европейские санкции, так и иногда противоречивые директивы российских властей.

Помимо прочего, Ашан оправдывает своё пребывание в России стремлением защитить сотрудников на местах и их семьи. Согласно российскому законодательству, если компания уйдёт с рынка руководству её филиала грозит шесть лет тюрьмы за преднамеренное банкротство.

По мере того, как перспектива возвращения к нормальным отношениям между Западом и Россией отодвигается, выбор «Ашана» и Leroy Merlin оставаться там, где они находятся, может осложнён, пишет газета. Но покинуть страну этим бhендам было бы гораздо труднее, чем таким гигантам, как Danone или Ikea, отмечает издание. Семейная Ассоциация Mulliez вложила значительные средства в Восточную Европу.

Уход с российского рынка в символическом смысле представляется ещё более сложным, чем в финансовом. Как напоминает газета, Ашан был одной из первых торговых сетей, который в начале 2000-х годов воспользовался потенциалом России.

Уход Ашан принёс бы пользу его российским конкурентам, желающим занять его локации. Как поясняет издание, долгое время российский филиал «Ашан» был своего рода «банкоматом» торговой сети, приносившим серьёзную прибыль материнской компании, пока эта модель не сломалась. Начиная с 2016 года «Ашан» оказался позади конкурентов, чьи магазины были меньше, но с большим количеством скидок. Однако в прошлом году деловая и финансовая ситуация прояснилась. Россия стала третьим по величине рынком для группы компаний, уступая только Франции и Испании и обеспечивая 10% всего объёма продаж предприятия. «Но сегодня мы больше ничего на этом не зарабатываем», — уточняет представитель сети. В этом году часть дивидендов группы будет перечислена в фонд солидарности с украинцами.

Успех Ашана в России повлёк за собой успех Decathlon (который на прошлой неделе объявил о закрытии своих магазинов из-за отсутствия возможности их снабжать) и Leroy Merlin. Для строительной торговой сети российский рынок стал «благословением», поскольку подавляющее большинство россиян делает там покупки. Компания реализует в стране, являющейся для неё вторым по величине рынке, 18 % своей выручки. В работе на российский филиал занято больше сотрудников, чем во Франции. По словам представителя профсоюза внутри компании, функционирование российских магазинов сильно отличается от французских. В одной российской точке работает от 500 до 700 сотрудников по сравнению с 300 во Франции, но товары в России намного дешевле. Включая членов семей работников, от деятельности магазинов в стране зависят сто тысяч человек.

Пострадает ли имидж Leroy Merlin и «Ашана» из-за их решения остаться в России, задаётся вопросом издание. По словам газеты, призывы к бойкоту уже повлияли на продажи строительного бренда в Польше, но не во Франции. До российско-украинского конфликта Leroy Merlin н и Decathlon были любимыми марками французов, напоминает Le Figaro.