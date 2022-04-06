Handelsblatt: немецкий производитель Liebherr не собирается уходить из России

Россия является одним из важнейших рынков для немецкой машиностроительной компании Liebherr, пишет Handelsblatt. На данный момент компания приспосабливается к работе в условиях введённых антироссийских санкций: кроме того, в руководстве фирмы выразили надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

Россия является одним из важнейших рынков для немецкой машиностроительной компании Liebherr, пишет Handelsblatt. Эта крупная фирма занимается производством строительной техники, запчастей для самолётов и приборов для дома.

Издание информирует, что в России у Liebherr трудятся 2000 сотрудников: в офисе в Москве и на двух заводах в Дзержинске. Кроме того, в собственности Liebherr находятся два склада с запчастями недалеко от границы России с Украиной.

Потомственные владельцы компании выразили надежду на скорейшее прекращение боевых действий, пишет издание. «В последние несколько недель мы занимались тем, что приспосабливали нашу деятельность в России под введённые против неё санкции», — приводит издание слова президента совета правления Liebherr Вилли Либхерра. Он также отметил, что сейчас трудно подсчитать краткосрочные и среднесрочные последствия кризиса, однако компания считает, что экономические последствия будут тяжёлыми.

Handelsblatt пишет, что Liebherr присутствует на российском рынке с 1965 года. В последние недели предприятие подверглось критике, в том числе за своё сотрудничество с российским производителем грузовиков и военных машин КамАЗ. Сообщается, что Liebherr и КАМАЗ совместно разработали новый шестицилиндровый рядный двигатель: с тех пор КамАЗ производит эти двигатели по лицензии.