Handelsblatt: немецкий производитель Liebherr не собирается уходить из России

Россия является одним из важнейших рынков для немецкой машиностроительной компании Liebherr, пишет Handelsblatt. На данный момент компания приспосабливается к работе в условиях введённых антироссийских санкций: кроме того, в руководстве фирмы выразили надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.
Россия является одним из важнейших рынков для немецкой машиностроительной компании Liebherr, пишет Handelsblatt. Эта крупная фирма занимается производством строительной техники, запчастей для самолётов и приборов для дома.
Издание информирует, что в России у Liebherr трудятся 2000 сотрудников: в офисе в Москве и на двух заводах в Дзержинске. Кроме того, в собственности Liebherr находятся два склада с запчастями недалеко от границы России с Украиной.
Потомственные владельцы компании выразили надежду на скорейшее прекращение боевых действий, пишет издание. «В последние несколько недель мы занимались тем, что приспосабливали нашу деятельность в России под введённые против неё санкции», — приводит издание слова президента совета правления Liebherr Вилли Либхерра. Он также отметил, что сейчас трудно подсчитать краткосрочные и среднесрочные последствия кризиса, однако компания считает, что экономические последствия будут тяжёлыми.
Handelsblatt пишет, что Liebherr присутствует на российском рынке с 1965 года. В последние недели предприятие подверглось критике, в том числе за своё сотрудничество с российским производителем грузовиков и военных машин КамАЗ. Сообщается, что Liebherr и КАМАЗ совместно разработали новый шестицилиндровый рядный двигатель: с тех пор КамАЗ производит эти двигатели по лицензии.
В случае отказа Евросоюза от ввоза угля из России уровень цен на электроэнергию в европейском регионе значительно вырастет, считает норвежская консалтинговая фирма Rystad Energy. Особенно сильно это коснётся Восточной Европы и Германии, подчеркнули эксперты.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон стать гарантом безопасности Киева, заявил, что американская сторона будет сохранять контакт с Украиной и постарается убедиться в том, что «агрессия против неё не повторится».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому LCI заявил, что есть риск разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если они продолжат практику высылки российских дипломатов.
Соединённые Штаты предпринимают неистовые попытки приостановить членство России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) и «выкручивают руки» другим странам, которые выступают против. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 34 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он желает «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».