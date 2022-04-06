Le Figaro: уйти или остаться — французские компании не могут определиться с судьбой российских филиалов

Французские компании столкнулись на Западе с давлением, подталкивающим их к закрытию бизнеса в России, пишет Le Figaro. При этом, как отмечает издание, на практике уйти с российского рынка международным корпорациям непросто из-за риска уголовного преследования или ареста активов.

Молочный гигант Danone готовит продажу своего российского филиала, однако поспешное закрытие бизнеса не является вариантом для компании, пишет Le Figaro. Уход с российского рынка обещает быть сложным: Danone безуспешно пытается убедить крупные фирмы — в первую очередь, американские — взять дело в свои руки и на данный момент отказывается передать его российской фирме, отмечает издание.

Как напоминает газета, после начала российской спецоперации на Украине первыми объявили о закрытии бизнеса в России американские компании: Apple, WarnerMedia, Boeing, Disney, ExxonMobil и General Motors — все они сообщили об уходе из России в начале марта. В то же время более осторожные европейские компании не спешили с решением. Продавцы товаров категории «люкс» временно закрыли свои российские магазины, после чего решение Брюсселя о введении эмбарго на экспорт в Россию товаров стоимостью от 300 евро продлило эту меру на неопределённый срок. При этом фирмы, занимающиеся производством продуктов питания и фармацевтикой, оправдывали сохранение своей промышленной и коммерческой деятельности тем, что поставляют товары первой необходимости и не хотят наказывать русский народ.

Однако поддерживать эту позицию стало невозможно из-за всё более оживлённой критике на Западе — как в социальных сетях, так и со стороны политических деятелей. 24 марта, на следующий день после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Франции, давление стало настолько сильным, что три флагмана французской промышленности: Danone, Renault и Air Liquid — объявили о рассмотрении всех вариантов, включая вывод бизнеса из России, пишет газета. Однако с тех пор никаких решений принято не было, отмечает издание. Причина в том, что путь от объявления о выходе из России до фактического ухода с рынка долог, поясняет газета.

Как замечает совет директоров одной из крупных фирм, компании «не могут просто так взять и уехать из России. Они могут подвергнуться судебному преследованию в стране». В этом случае над российскими филиалами нависают два «дамокловых меча»: во-первых, их могут обвинить в преднамеренном банкротстве, которое грозит руководителю филиала шестью годами тюремного заключения, во-вторых, в Думе готовится закон, который может привести к экспроприации российских филиалов транснациональных корпораций, поясняет Le Figaro.

Таким образом, растягивание ухода становится неизбежным. «Из России нельзя уйти так же, как выключить электричество или отключить газ», — подчёркивает газета. К примеру, спустя неделю после того, как Decathlon принял решение покинуть страну, все 60 магазинов бренда по-прежнему открыты — официально, чтобы выполнить онлайн-заказы, размещённые до объявления о закрытии. Работникам по-прежнему платят зарплату, арендная плата также выплачивается. Помимо ответственности перед российскими сотрудниками и своих долгосрочных амбиций в стране, предприятие хочет избежать обвинения в преднамеренном банкротстве.

Renault, спустя две недели после объявления о закрытии своего московского завода и «оценки возможных вариантов» касательно доли в российском концерне «АвтоВАЗ», так и не определилась со сценарием вывода бизнеса из России. Французская группа надеется быстро найти решение, чтобы избежать продолжения выплаты зарплат 40 тыс. сотрудникам на двух объектах Lada и 1800 сотрудникам московского завода, которые остановили работу. Как предполагает газета, Renault может передать свою долю в АвтоВАЗе российскому игроку, не затронутому европейскими санкциями.

«Единственная возможность для компаний, не затронутых европейскими санкциями, защитить себя от уголовного риска в России — это, в конечном итоге, продолжить там свою деятельность», — считает адвокат Оливье Аттиас. Те, на кого распространяются санкции, также могут найти решения для продолжения работы в России. «В этом случае многие европейские группы пытаются дистанцироваться от своих российских филиалов, расширяя их полномочия или «русифицируя», — продолжает юрист. С его точки зрения, это лучший способ защититься от обвинений в несоблюдении европейских санкций. Как поясняет эксперт, ограничительные меры относятся к материнской компании, а не к её российскому филиалу.

Не подпадающий под санкции молочный концерн Lactalis заявляет о своей готовности остаться в стране, чтобы обеспечить снабжение магазинов и не делать подарков властям. Несмотря на сокращение некоторых товарных линий, две тысячи сотрудников остаются занятыми на производстве и, следовательно, получают зарплату.

«Большинство экономических игроков считают, что сейчас необходимо подождать», — резюмирует один из экспертов, который рассматривает большинство объявлений об уходе, как пиар-ходы. Соблазн остаться в России тем более силен, что шансы на ответные действия США невелики. «В отличие от санкций, которые были приняты против Ирана в прошлом, ограничительные меры США не носят экстерриториального характера», — отмечает Оливье Аттиас.