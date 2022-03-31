NTD: более 100 ресторанов «Макдональдс» продолжают работу в России

Хотя американская корпорация «Макдональдс» объявила, что приостанавливает свою работу в России, более 100 ресторанов быстрого питания этой сети по-прежнему продолжают работу в разных частях страны. Это объясняется тем, что они работают по франшизе, то есть ими управляют российские компании. Такие рестораны открыты в Москве, Санкт-Петербурге, в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах, передаёт NTD.

Некоторые рестораны «Макдональдс» по-прежнему открыты в России, хотя американская корпорация временно приостановила их работу. Так, на железнодорожном вокзале в Москве ничего не изменилось.



АННА, посетительница: Мы случайно увидели. Мы уезжаем в Санкт-Петербург, у нас все «Макдональдсы» не работают. Ребёнок любит — и в принципе, из фастфуда всегда выбираем «Макдональдс».



АНГЕЛИНА, посетительница: Мы очень любим «Макдональдс», это наше любимое заведение общепита. И пришли именно сюда, потому что оно здесь открыто.



В общей сложности в России открыты более 100 ресторанов сети. Они работают по франшизе, то есть ими управляют отечественные компании.



РОМАН ЯБЛОКОВ, сотрудник ресторана «Макдональдс»: Для нас ничего не изменилось. Мы франчайзинговая организация, работаем в прежнем режиме.



Корпорация «Макдональдс» приостановила деятельность в России с 14 марта, присоединившись к санкциям Запада. Ей принадлежат примерно 80 процентов всех российских ресторанов сети.



Франчайзинговые организации имеют право работать под брендом «Макдональдс», за что отчисляют часть выручки владельцам марки. В Санкт-Петербурге продолжают работать только четыре торговые точки, в Москве — намного больше. Также открыты рестораны в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах.



Дата выхода в эфир 31 марта 2022 года.