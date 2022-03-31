NTD: более 100 ресторанов «Макдональдс» продолжают работу в России

Хотя американская корпорация «Макдональдс» объявила, что приостанавливает свою работу в России, более 100 ресторанов быстрого питания этой сети по-прежнему продолжают работу в разных частях страны. Это объясняется тем, что они работают по франшизе, то есть ими управляют российские компании. Такие рестораны открыты в Москве, Санкт-Петербурге, в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах, передаёт NTD.
Некоторые рестораны «Макдональдс» по-прежнему открыты в России, хотя американская корпорация временно приостановила их работу. Так, на железнодорожном вокзале в Москве ничего не изменилось.
АННА, посетительница: Мы случайно увидели. Мы уезжаем в Санкт-Петербург, у нас все «Макдональдсы» не работают. Ребёнок любит — и в принципе, из фастфуда всегда выбираем «Макдональдс».
АНГЕЛИНА, посетительница: Мы очень любим «Макдональдс», это наше любимое заведение общепита. И пришли именно сюда, потому что оно здесь открыто.
В общей сложности в России открыты более 100 ресторанов сети. Они работают по франшизе, то есть ими управляют отечественные компании.
РОМАН ЯБЛОКОВ, сотрудник ресторана «Макдональдс»: Для нас ничего не изменилось. Мы франчайзинговая организация, работаем в прежнем режиме.
Корпорация «Макдональдс» приостановила деятельность в России с 14 марта, присоединившись к санкциям Запада. Ей принадлежат примерно 80 процентов всех российских ресторанов сети.
Франчайзинговые организации имеют право работать под брендом «Макдональдс», за что отчисляют часть выручки владельцам марки. В Санкт-Петербурге продолжают работать только четыре торговые точки, в Москве — намного больше. Также открыты рестораны в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах.
Президент России Владимир Путин и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию России по защите Донбасса, а также российско-украинские переговоры.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.
Фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад» состоится в 18 городских округах Московской области. Мероприятие пройдёт с 1 по 21 апреля в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях и школах региона при поддержке Минкульта Подмосковья.
Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный авиаудар условного противника в ходе подготовки к боевым пускам зенитных управляемых ракет на учении в Астраханской области.
Россия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, подконтрольных российским подразделениям, следует из заявления постпредства России при международных организациях в Вене.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что президент Международной Федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не должен поддаваться на провокации в отношении Российского футбольного союза (РФС).
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в Москве продолжает увеличиваться со второй половины 2021 года.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.
Директор Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева Валерий Азязов, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе, рассказал, где в Солнечной системе стоит искать жизнь.