Golem.de: Deutsche Telekom поставил ультиматум своим российским сотрудникам — уезжайте из России или увольняйтесь

Российские сотрудники немецкой компании DeutscheTelekom будут вынуждены либо уехать из России, либо уволиться, сообщает Golem.de со ссылкой на заявление компании. Издание пишет, что Deutsche Telekom имеет несколько офисов в России и все они подлежат закрытию.

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom подтвердила, что её российские разработчики смогут продолжить работу только в случае, если они уедут из России, сообщает Golem.de. Пресс-секретарь компании Стефан Бросцио отмечает: «Мы даём нашим сотрудникам возможность работать за пределами России. Завершив нашу деятельность в России, мы не будем продолжать работу в наших российских офисах».

Издание напоминает, что Deutsche Telekom объявил о прекращении своей деятельности в России 25 марта. Отмечается, что у компании нет своих сетей в России, но есть несколько команд, занимающихся разработкой программного обеспечения: они заняты в Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже. Наиболее крупный офис находится в Санкт-Петербурге: там работает 2 тыс. человек.

Согласно данным Deutsche Telekom, российские специалисты компании занимаются вопросами оптоволоконного расширения в Германии, вовлечены в ряд проектов Министерства транспорта ФРГ. Golem.de напоминает, что ещё в начале марта Deutsche Telekom закрыл доступ к внутренним информационным системам для своих российских сотрудников.