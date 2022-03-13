N-TV: бизнес ФРГ обеспокоен возможной национализацией немецких компаний в России

Представители немецкого бизнеса выразили беспокойство по поводу возможной национализации немецких компаний в России, пишет N-TV. В Восточном комитете германской экономики отметили, что на немецких предприятиях в России занято около 280 тыс. сотрудников и немецкий бизнес несёт за них ответственность.
Немецкий бизнес выражает беспокойство в связи с возможной национализацией международных компаний, работающих в России, пишет N-TV. «Многие немецкие предприятия работают в России уже несколько десятилетий. Они несут ответственность перед примерно 280 тысячами своих сотрудников», — приводит издание слова руководителя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса. Хармс отмечает, что пока информации о дальнейших действиях российских властей нет, поэтому пока комитет не делает никаких рекомендаций работающим в России немецким компаниям и внимательно следит за ситуацией.
Издание напоминает, что многие немецкие предприятия приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации российских войск на Украине. При этом российское правительство пригрозило национализировать собственность иностранных компаний, прекративших свою деятельность на российской территории.
Свою обеспокоенность также выразило Федеральное объединение среднего бизнеса Германии, пишет N-TV. По словам главы организации Маркуса Йегера, на данный момент в объединении исходят из того, что предприятиям, не уходящим из России, позволят продолжить работу. При этом Йегер предупредил, что немецким компаниям в России стоит готовиться к любому развитию событий.
По данным ассоциации немецких палат промышленности и торговли, до начала российской спецоперации на Украине в России было зарегистрировано около 3650 немецких компаний. Кроме того, за последние годы возросли объёмы немецких прямых инвестиций: это происходило из-за локализации производства.
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