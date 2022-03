DT: Россия надеется использовать уход западных компаний для продвижения отечественных

Всё больше западных корпораций объявляют о приостановке своей деятельности в России на фоне новых санкций. Российские чиновники рассчитывают, что их уход ослабит конкуренцию и позволит отечественным производителям занять больше места на рынке. Однако пока сложно сказать, насколько эти планы удастся реализовать в условиях ужесточающихся ограничений, пишет The Daily Telegraph.

«Кому нужна кока-кола, когда у нас есть квас?» — Россия борется с новыми санкциями, пытаясь продвигать местные альтернативы, и призывает население не беспокоиться об уходе западных компаний, пишет The Daily Telegraph. Пока глобальные корпорации разрывают связи, Москва «возвращается к советской эпохе», предлагая гражданам взамен популярных западных товаров и брендов отечественные версии, говорится в статье.



По словам российских чиновников, не следует беспокоиться о том, что многие ведущие западные бренды, такие как Coca-Cola, прекращают свою деятельность в стране. Вместо этого россиянам лучше переключиться на отечественных производителей и поддержать их продукцию — например, вместо колы переключиться на игристый коричневый слабоалкогольный напиток квас, который издавна делают в России путём дрожжевой ферментации, пишет The Daily Telegraph.



Десятки крупных западных компаний, которые инвестировали в России миллиарды долларов на протяжении десятилетий после распада Советского Союза, включая McDonald’s, Ikea, Apple и Starbucks, уже объявили о приостановке своей работы после начала российской спецоперации на Украине. И хотя некоторые из них объявили, что пока продолжат выплачивать своим сотрудникам заработную плату, миллионы людей вскоре рискуют потерять работу, подчёркивается в статье.



«Россияне окажутся отрезаны от западных продуктов, возвращаясь к своему советскому прошлому», — предупреждает The Daily Telegraph. Однако российские чиновники поспешили развеять опасения, призывая обращать больше внимания на более «полезные» продукты отечественного производства, несмотря на то, что многие из них сами «носят одежду западных дизайнеров и владеют недвижимостью в Европе или США», говорится в статье.



Например, местный политик из Ярославской области Дмитрий Петровский поддержал призывы о возможной «национализации» ресторанов McDonald’s и заявил, что картофель вообще не нужно жарить во фритюре, поскольку это вредит здоровью, посоветовав лучше варить его или запекать. Он также порекомендовал россиянам переключаться с колы на уже упомянутый выше российский квас или на тархун — газированный ярко-зелёный напиток, приправленный эстрагоном. «Так полезнее и вкуснее», — цитируют его слова местные СМИ.



Чиновники в Башкирии также с готовностью предложили альтернативу западным сетям быстрого питания. Министр сельского хозяйства этого региона в среду заявил, что малоизвестная местная сеть ресторанов быстрого питания «Папа Гриль» вполне может занять место McDonald’s, сообщается в статье. «Наши малые предприятия, производящие продукцию из местных ингредиентов, сейчас пользуются повышенным спросом, поэтому у нас не будет проблем с тем, чтобы занять долю рынка, оставленную этими компаниями», — заявил Ильшат Фазрахманов.



Американская компания McDonald’s открыла свой первый в СССР ресторан ещё в 1990 году, что символизировало сближение между Востоком и Западом в последний год холодной войны и сопровождалось многочасовыми очередями из желающих в него попасть, напоминает автор. К настоящему моменту внутри этой сети было занято около 62 тыс. сотрудников по всей России.



Несмотря на это, решение McDonald’s о временном закрытии приветствовали высокопоставленные российские чиновники — в том числе и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая высмеяла тех, кто проливал слезы по поводу закрытия популярной сети ресторанов быстрого питания, пишет The Daily Telegraph.



При этом российские официальные лица впервые заговорили о возможных альтернативах McDonald’s ещё в 2014 году, когда не сразу было понятно, насколько далеко Запад готов зайти в своих санкциях. Президент Владимир Путин также заявил, что у России не будет проблем с заменой культового американского бренда, и лично предложил на замену гамбургерам несколько фирменных блюд из традиционной кухни разных народов России — например, осетинские пироги.



Президент также заявил о своей поддержке газированных напитков российской компании «Вятский квас», которые, по его мнению, менее вредны для здоровья, чем продукция Coca Cola, говорится в статье.



Ещё один символ Запада, известная корпорация Apple, также объявила ранее, что прекратит продавать свою продукцию в России. По мнению аналитиков, потери от такого решения для компании могут составлять до $1 млрд ежегодно. И хотя российские производители активно пытаются предлагать свои более дешёвые смартфоны на замену западным, пока сложно гарантировать им успех — особенно учитывая, что многие комплектующие производятся за пределами страны и тоже могут оказаться в дефиците из-за санкций, предупреждает автор.



Одновременно российские политики не упускают случая обвинить Запад в том, что ужесточение санкций в первую очередь наносит ущерб обычным россиянам, говорится в статье. Отвечая на вопрос о миллионах россиян, которые были заняты в прекращающих свою работу транснациональных корпорациях, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что правительство продолжит заниматься этим вопросом и потеря рабочих мест не превратится в катастрофу.



В свою очередь, председатель правящей партии «Единая Россия» Андрей Турчак обвинил Запад в попытке намеренно навредить не только российскому правительству, но и простым людям. «Единая Россия» предлагает национализировать производственные активы тех компаний, которые объявили об уходе из России. Это крайний шаг, но мы не потерпим ударов в спину и будем защищать наших людей», — заявил в этой связи Турчак.