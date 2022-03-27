Das Erste: украинский кризис заставляет Норвегию «играть мускулами» — и нести серьёзные экономические убытки

Регулярные военные учения под названием Cold Response в этом году «пришлись на время конфликта между НАТО и Россией» — Норвегия и её партнеры пытаются «играть мускулами» в Арктическом регионе, пишет Das Erste. Как отмечает издание, в свете украинского кризиса Норвегия обеспокоена не только ситуацией в области безопасности, но и экономическими убытками: санкции в отношении России грозят закрытием верфей и потерей сотен рабочих мест.

Две пары сапог, зимний комбинезон, а поверх него непромокаемый камуфляжный костюм. Эмили Энгелиен нужна очень тёплая одежда. 21-летняя норвежка проходит военную службу в сотнях километров за полярным кругом. Уже несколько месяцев она служит в погранвойсках на границе Норвегии с Россией. Она всегда носит с собой автомат. «Если сработает сигнал тревоги, мы должны быть готовы через пять минут», — рассказывает она, передаёт Das Erste.

Эмили и её сослуживцы перемещаются на снегоходах. Отряд начинает патрулирование с погранзаставы «Пасвик». Их маршрут проходит вдоль норвежско-российской границы на самом северо-востоке Норвегии, мимо российского шахтёрского городка Никель и погранпоста на другой стороне. У Норвегии сравнительно небольшая граница с Россией — около 200 км. Но и норвежские пограничники ощущают, что после начала российской спецоперации на Украине что-то изменилось. «Здесь очень необычно, потому что мы очень близко к России, — говорит Эмили. — Мы охраняем границу и следим за тем, чтобы никто не пересекал её незаконным образом. Мы демонстрируем наше присутствие — и всегда готовы».

Пока что на нейтральной полосе между Норвегией и Россией всё спокойно. Однако в приграничном городе Киркенес дела обстоят иначе. Здесь у Баренцева моря проживает 3,5 тыс. человек. «Большой сосед» так близко, что надписи на многих уличных указателях переведены на два языка. В 1980-х здесь была построена большая верфь. Холодная война закончилась, и все признаки указывали на разрядку. Бизнес процветал много лет.

В Киркенес и по сей день из Северного моря приходят на ремонт большие российские рыболовецкие траулеры. Верфь «Кимек» обеспечивает Норвегии огромное количество рабочих мест. Однако санкции в отношении России бьют и по владельцу верфи норвежцу Грегеру Маннсверку.

«С тех пор как Россия была отключена от системы SWIFT, клиенты из России больше не могут оплачивать наши услуги, — говорит Маннсверк, указывая на огромный корабль. — Это судно должно покинуть порт через два дня. Потом должно прийти новое. Но мы не знаем, сможет ли российский заказчик вообще перевести предоплату».

На верфи трудится около 100 человек. Все заказы выполняются на должном уровне. И тем не менее теперь им грозит увольнение. Из Мурманска приходят не только суда: многие российские рабочие также переехали в Норвегию из-за лучших перспектив трудоустройства. Сотрудники верфи «как-то пережили два года пандемии», но санкции в отношении России могут заставить преприятие «погасить свет».

Министр экономики Норвегии Ян Кристиан Вестре уже дважды посещал приграничный город, чтобы поговорить с крупными работодателями. Они требуют поддержки от государства. И Вестре обещает помочь. Он назвал ситуацию «катастрофической». «Большую часть своей прибыли компании здесь обеспечивают за счёт операций с российскими клиентами. С точки зрения политики безопасности также важно, чтобы рабочие места и люди оставались здесь, в приграничном регионе. В том числе и по этой причине правительство приняло решение о выделении специальной финансовой помощи», — почеркнул Вестре. Кредиты на льготных условиях должны помочь директору верфи Грегеру и другим предпринимателям на какое-то время преодолеть кризис.

Норвегия обеспокоена не только экономическими убытками: из-за украинского кризиса в Арктическом регионе также резко изменилась ситуация в области безопасности. Каждые два года во фьордах на западе страны норвежские военные тренируются защищать страну. Однако на этот раз масштабные учения под названием Cold Response 2022 «приходятся на время конфликта между НАТО и Россией». В общей сложности в учениях принимают участие 30 тыс. солдат. Место проведения учений расположено на расстоянии около 800 км от России.

Контр-адмирал Руне Андерсен начал служить в военно-морском флоте во времена разрядки, когда с Россией даже проводились совместные учения. Сейчас всё изменилось: «Для меня это тоже совершенно новая ситуация. Она приводит нас в совершенно новую эру европейской политики безопасности, — подчеркнул он. — Правильно и важно, что некоторые страны — члены НАТО, такие как Норвегия и Германия, укрепляют свои вооружённые силы. Кроме того, необходимо ещё больше сотрудничать в будущем».

Как отмечает издание, Арктика богата сырьём. И борьба за него «давно началась». Россия выдвигает свои требования и «демонстрирует военное присутствие». Это ещё одна причина, по которой Норвегия и её партнеры пытаются «играть мускулами».

Служащая в погранвойсках Эмили Энгелиен часто получает от своей семьи, проживающей в Осло, вопросы о том, почему она выбрала именно этот уголок Норвегии. «Моя семья думает, что здесь не совсем безопасно. Конечно, они также обеспокоены ситуацией на Украине. Они продолжают спрашивать, как у меня дела. Но я всегда говорю им, что всё в порядке», — рассказывает Эмили.

Через несколько недель её военная служба должна была подойти к концу. Но Эмили продлила срок контракта на полгода. По её словам, время, проведённое у границы, было слишком «захватывающим», пишет Das Erste.