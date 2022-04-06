RND: химия и шоколад — немецкие компании остаются в России, несмотря на критику

В то время как часть немецких компаний решила приостановить или полностью прекратить бизнес в России из-за происходящего на Украине, другие фирмы предпочли остаться в стране, сообщает редакционная сеть Германии RND. Так, из опасения серьёзных последствий сохранить российский рынок, несмотря на шквал критики, решили производитель шоколада Ritter Sport и химический концерн BASF.

Всё больше компаний прекращают бизнес в России из-за военной спецоперации на Украине, сообщает редакционная сеть Германии RND. Среди международных компаний Pepsico, Coca-Cola, Starbucks и «Макдоналдс» ограничили или полностью остановили свои дела в России. Среди немецких компаний то же самое со своими российскими предприятиями сделали Adidas, Obi и VW.

Однако есть и компании, которые продолжают вести бизнес в стране, сообщается в статье. Например, производитель шоколада Ritter Sport. Фирма из Баден-Вюртемберга продолжает продавать шоколад в России и вынуждена выслушивать за это много критики.

Ritter Sport оправдывается тем, что остановка шоколадного бизнеса имела бы «серьёзные последствия» для компании среднего размера. «Решение о продолжении поставок шоколада на российский рынок далось нам нелегко», — пояснили в Ritter Sport в ответ на вопрос RND. Однако, если поставки в Россию будут прекращены, производство в Германии и Австрии придётся значительно сократить. «В конечном итоге это также повлияет на фермеров, выращивающих какао в Западной Африке, Центральной и Южной Америке», — подчеркнули в компании.

Как отмечает RND, BASF — ещё одна крупная немецкая компания, которая по-прежнему присутствует в России. Отвечая на вопрос редакции, компания обосновывала своё решение следующим образом. «Полное отсечение от России может иметь опасные побочные эффекты, особенно для производства продуктов питания», — заявил представитель компании. Например, военный конфликт несёт в себе риск «спровоцировать глобальный продовольственный кризис». Россия вместе с Украиной является «житницей мира». Примерно десятая часть мирового производства пшеницы приходится на Россию, сообщается в материале.

В связи с этим BASF решил «больше не заниматься новым бизнесом в России и Белоруссии». Однако «продукция для поддержки производства продуктов питания является исключением». При этом, по заявлению концерна, они следуют примату политики: «Цель политики не в том, чтобы ударить по гражданскому населению России». Однако эксперты считают такое обоснование сомнительным. В конце концов, целью санкций также является укрепление оппозиции в стране путём оказания давления на население, подчёркивает RND.

BASF также оправдывался: «Мы соблюдаем все санкции, используемые политиками, а также действующие правовые нормы». Компания заявила, что серьёзно относится к своей ответственности в России, «не только за 700 сотрудников, но и за химические заводы на месте». Официальный представитель BASF заявил: «В московском филиале бургерной легко выключить свет. Не всё так просто с крайне сложными химическими аппаратами. Такие установки должны по-прежнему находиться под наблюдением и обслуживаться специалистами BASF во избежание рисков».

BASF утверждает, что работает в России уже более 145 лет, сообщается в статье. В прошлом году на долю бизнеса там приходился 1% продаж концерна. «Продукция, произведённая в России или импортированная в неё, продаётся в основном потребителям в области сельского хозяйства, здравоохранения и ухода, автомобилестроения и строительства». Однако с начала войны продажи снижаются, отмечают в концерне.

Компаниям сложно принимать решение о том, уходить из России или нет. Они раз за разом утверждают, что хотят обеспечить поставки продуктов питания и медицинских препаратов. «Мы разделяем ответственность за основное снабжение людей и хотим и впредь обеспечивать им справедливый и безопасный доступ к продовольствию», — сказал RND управляющий директор компании Globus Матиас Брух. Концерн продолжает управлять многочисленными супермаркетами в России, в которых работает около 10 тыс. сотрудников.

Похожие аргументы приводит и компания Henkel из Дюссельдорфа. Фирма по-прежнему продаёт в России товары для дома и гигиены, поскольку прекращение продаж имело бы «далекоидущие последствия», в том числе для местных работников.

Между тем, компания Ritter Sport обязалась пожертвовать прибыль от своего нынешнего российского бизнеса организациям по оказанию гуманитарной помощи. Концерн BASF также заверил немецкий Красный Крест, что предоставит «один миллион евро в качестве чрезвычайной помощи», сообщает RND.