NEOPresse: ажиотажный спрос — на фоне украинского кризиса немцы массово скупают растительное масло и муку

По данным Федерального статистического ведомства, по сравнению с уровнем до начала украинского кризиса спрос на растительное масло в Германии увеличился в два раза, а на муку — в три, пишет NEOPresse. Несмотря на то что эксперты не наблюдают «признаков повсеместного дефицита», покупателей, закупающих товары впрок из-за боязни их подорожания, уже не остановить. Многие розничные сети уже ограничили продажу масла и муки в одни руки.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир предостерёг от ажиотажного спроса на продукты питания. Однако, по всей видимости, покупателей, закупающих товары впрок из-за боязни их подорожания, уже не остановить. Именно так следует понимать отчёты Федерального статистического ведомства Германии, касающиеся растительного масла и муки. По сравнению с докризисным уровнем продажи муки, ​​например, увеличились в три раза, хотя, по словам властей, «признаков повсеместного дефицита не наблюдается», пишет NEOPresse.

Покупатели супермаркетов давно знают об этом не понаслышке, однако сейчас Федеральное статистическое ведомство официально подтвердило ажиотажный спрос на растительное масло и муку. В пятницу ведомство сообщило, что за неделю с 7 по 13 марта спрос на растительное масло в Германии более чем в два раза превысил докризисный уровень, а продажи муки выросли более чем в три раза.

Несмотря на пустые полки супермаркетов, статистики не наблюдают «признаков повсеместного дефицита». Многие розничные сети ограничили продажу этих товаров в одни руки. Спрос на растительное масло увеличился вскоре после начала российской спецоперации на Украине. В период с 14 по 20 марта по сравнению с предыдущей неделей показатели продаж муки и растительного масла снизились вновь.

«Связан ли этот спад со снижением спроса среди населения или продавцы продовольственных товаров перестали заполнять полки, из данных не следует», — признают в Федеральном статистическом ведомстве. Однако в настоящее время по сравнению с периодом до начала украинского кризиса продажи растительного масла и муки всё ещё находятся на более высоком уровне. Когда в начале пандемии коронавируса в 2020 году наблюдался такой же повышенный спрос на туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и мыло, колебания объёмов продаж большинства «кризисных товаров» длились около десяти недель, отмечает NEOPresse.