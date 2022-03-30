Daily Wire: политика Байдена грозит США невиданной нехваткой продовольствия

Американский президент признаёт, что антироссийские санкции вызовут в Соединённых Штатах дефицит продуктов питания. При этом совсем не похоже, что главу Белого дома беспокоит чудовищный продовольственный кризис, с которым рискует столкнуться его страна, считает ведущий Daily Wire Майкл Ноулз.

Джо Байден находится у власти уже 14 месяцев. Инфляция достигла 40-летнего максимума, цены на бензин побили исторический рекорд. Мы являемся свидетелями первого крупного конфликта в Европе за 70 лет. Некоторые считают, что мы находимся на пороге третьей мировой. И довершает картину нехватка продовольствия.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Что касается нехватки продовольствия, да, мы говорили… мы до сих пор говорим о нехватке продовольствия. И она будет реальной. Цену за эти санкции платит не только Россия, но и огромное количество стран, в том числе европейские страны и наша страна.

Он говорит, что нехватка продовольствия будет реальной так, словно это обычное дело для Америки. Нехватка продовольствия — то, с чем наша страна не сталкивалась уже 90 с лишним лет. Я думаю, последний раз такое было во времена Великой депрессии, но и то с оговорками. Нехватка продовольствия в самой богатой и могущественной стране в истории мира! И президент просто отмахивается от этой проблемы, как будто это нормально.

Нам удалось пережить байденовскую зиму болезней и смерти только для того, чтобы застать весну голода и недоедания. Вы можете себе представить, что запланировал Байден на лето?

За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти в нашей стране, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь ещё и нехватка продовольствия на фоне великого противостояния в Европе.

Я не фанат Барака Обамы, но даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Обама был совершенно прав в одном: мы никогда не должны недооценивать способность Джо всё испоганить.

Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.