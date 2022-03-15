Autoactu: Renault возобновляет работу на российских заводах и не сворачивает планы по развитию

Кризис на российском рынке не повлияет на перспективы реорганизации компании Renault, сообщает Autoactu со ссылкой на заявление главы компании. Как передаёт издание, деятельность на российских заводах Renault, приостановленная из-за проблем с поставками, частично возобновится уже на следующей неделе.

Кризис на российском рынке не повлияет на перспективы развития компании Renault, сообщает профильное автомобильное издание Autoactu. «Реорганизация Renault идёт полным ходом, это долгосрочная стратегия... которая выходит далеко за пределы нынешней ситуации в России», — заявил журналистам глава автомобильного концерна Renault Жан-Доминик Сенар в кулуарах конференции, организованной школой Mines ParisTech.

Как напоминает издание, французская компания Renault находится под самым серьёзным влиянием со стороны российского рынка среди всех автопроизводителей. В ходе конференции, посвящённой проблемам «менее глобализованного» мира для бизнеса, Жан-Доминик Сенар не стал распространяться о вариантах ведения бизнеса в России.

Как напоминает информационный ресурс, кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник подсчитало, что международный кризис на российском рынке, от которого Renault в прошлом году получила около 12% операционной прибыли, может помешать достижению целей плана компании под названием «Ренолюция».

Как передаёт издание, российский автопроизводитель АвтоВАЗ, контролируемый Renault, должен частично возобновить деятельность двух заводов на следующей неделе после нескольких дней приостановки из-за проблем с поставками, связанных с событиями на Украине и кризисом полупроводников. Деятельность московского завода Renault, в свою очередь, останется приостановленной до 18 марта.