BFM TV: GM вернёт «Ниву» «АвтоВАЗу» и Renault

Французский концерн Renault наконец получил контроль над «легендарной» маркой российского автомобиля «Нива», сообщает BFM TV. Как передаёт издание, ранее марка принадлежала американскому автопроизводителю General Motors, однако недавно вновь перешла в совместное владение французского концерна и российского «АвтоВАЗА». Новые хозяева намерены превратить популярный в России автомобиль в доступный внедорожник для Восточной Европы.
Французский концерн Renault наконец получил контроль над «легендарной» маркой российского автомобиля «Нива», сообщает BFM TV.
Как напоминает издание, альянс Renault-Nissan был партнёром российского предприятия «АвтоВАЗ» с 2008 года, а в 2014 году приобрёл права на марку «Лада» — за исключением модели «Нива 4х4», принадлежавшей совместному предприятию «АвтоВАЗ» и General Motors. Однако совсем недавно американский концерн продал свою долю акций «АвтоВАЗу», что позволит отныне франко-русскому объединению «спокойно обдумать» будущее нового поколения российских внедорожников. Как сообщается, GM в течение некоторого времени будет продолжать продавать модель Chevrolet Niva, а позднее передаст полное право на использование этого имени Renaut и «АвтоВАЗу».
Как напоминает сайт телеканала, с момента своего создания в 1977 году внедорожники «Нива» пользовались успехом в Восточной Европе. Этот редкий для того времени полноприводный автомобиль представлял собой, по словам своих создателей, «Renault 5 на раме Land Rover» и, кроме того, отличался доступной ценой. В Бельгии сегодня этот «маленький боец» доступен по цене от €9,5 тыс. до €13,5 тыс.
Как замечает BFM TV, характеристики оригинальной «Нивы» прекрасно соответствуют и новому предназначению. Renault и «АвтоВАЗ» намерены снова превратить её в недорогой автомобиль для Восточной Европы.
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