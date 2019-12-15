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BFM TV: GM вернёт «Ниву» «АвтоВАЗу» и Renault

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французский концерн Renault наконец получил контроль над «легендарной» маркой российского автомобиля «Нива», сообщает BFM TV. Как передаёт издание, ранее марка принадлежала американскому автопроизводителю General Motors, однако недавно вновь перешла в совместное владение французского концерна и российского «АвтоВАЗА». Новые хозяева намерены превратить популярный в России автомобиль в доступный внедорожник для Восточной Европы.
BFM TV: GM вернёт «Ниву» «АвтоВАЗу» и Renault
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Французский концерн Renault наконец получил контроль над «легендарной» маркой российского автомобиля «Нива», сообщает BFM TV.

Как напоминает издание, альянс Renault-Nissan был партнёром российского предприятия «АвтоВАЗ» с 2008 года, а в 2014 году приобрёл права на марку «Лада» — за исключением модели «Нива 4х4», принадлежавшей совместному предприятию «АвтоВАЗ» и General Motors. Однако совсем недавно американский концерн продал свою долю акций «АвтоВАЗу», что позволит отныне франко-русскому объединению «спокойно обдумать» будущее нового поколения российских внедорожников. Как сообщается, GM в течение некоторого времени будет продолжать продавать модель Chevrolet Niva, а позднее передаст полное право на использование этого имени Renaut и «АвтоВАЗу».

Как напоминает сайт телеканала, с момента своего создания в 1977 году внедорожники «Нива» пользовались успехом в Восточной Европе. Этот редкий для того времени полноприводный автомобиль представлял собой, по словам своих создателей, «Renault 5 на раме Land Rover» и, кроме того, отличался доступной ценой. В Бельгии сегодня этот «маленький боец» доступен по цене от €9,5 тыс. до €13,5 тыс.
 
Как замечает BFM TV, характеристики оригинальной «Нивы» прекрасно соответствуют и новому предназначению. Renault и «АвтоВАЗ» намерены снова превратить её в недорогой автомобиль для Восточной Европы.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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BFM TV Франция Европа
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