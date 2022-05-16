TF1: параллельный импорт и импортозамещение — Россия с успехом обходит западные санкции

Несмотря на международные санкции, России пока удаётся их обходить и избегать дефицита, рассказывает TF1. Если раньше некоторые детали и компоненты импортировали из Европы, теперь их начали изготовлять на месте или закупать в Китае, а для отдельных категорий товаров — например, автомобилей, — создаётся параллельный импорт.

ВЕДУЩАЯ TF1: В совместном заявлении страны «Большой семёрки» указали, что «никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путём военной агрессии». Со своей стороны Владимир Путин заявил, что его страна меньше страдает от международных санкций, чем Европа. И пока это правда: России более или менее удалось их обойти, как нам покажут корреспонденты в Москве Жером Гарро и Жиль Парро.

В пригороде Санкт-Петербурга на берегу Балтийского моря расположен старейший в России часовой завод — часы этой фирмы носили такие советские герои, как Юрий Гагарин.

ОЛЬГА ШПИЛЬЧУК, начальница цеха на заводе «Ракета» в Петергофе: Сейчас из-за санкций у нас проблемы с поставками. Не хватает некоторых важных деталей. Это нам мешает, но мы находим другие комплектующие для их замены.

Некоторые детали, которые раньше доставляли из Европы, — например, ремешки, — теперь создают русские мастера. Но другие комплектующие невозможно найти в России, например, сапфировое стекло.

Ксавье Жироде — французский часовщик, который приехал в Россию пять лет назад. Вот как заменяют европейское стекло в часах.

КСАВЬЕ ЖИРОДЕ, французский часовщик на заводе «Ракета»: Здесь у нас гранёное стекло, которое очень сложно получить. Необходимы современные станки. Раньше его закупали в Швейцарии, а теперь обратились к Азии, так что мы собираемся его закупать из Китая.

Как и эта компания, часть российских производств в срочном порядке повернулась в сторону Азии.

Посмотрим теперь на Москву. Жители города опасались, что с прилавков магазинов исчезнут некоторые цифровые товары, например, смартфоны.

ЖЕРОМ ГАРРО, корреспондент TF1: Два месяца назад многие марки, такие как Samsung и Apple, прекратили экспорт своих телефонов в Россию, однако посмотрите — все последние модели можно найти в этом столичном магазине. На самом деле перед тем, как прибыть сюда, телефоны пересекают другие страны.

В автомобильной отрасли происходит то же самое. Возьмём для примера машину, которую экспортируют из США в Россию. Если из-за санкций теперь её нельзя транспортировать напрямую, есть другие, параллельные пути. Например, экспортируемые на Аравийский полуостров машины могут потом совершенно легально доставить на территорию России.

Ярослав перепродаёт автомобили в пригороде Москвы. Он уже организует такую сеть, чтобы продолжить получать машины.

ЯРОСЛАВ КОРОТКИХ, директор магазина «Автодилер», Москва: Эта машина прибыла из Соединённых Штатов. Все модели, которые мы получили, уже распроданы, эта последняя у меня осталась.

Из-за новых посредников цены на такие машины подскочили — они стоят на 30 процентов дороже.

ЯРОСЛАВ: Можно привезти автомобили из различных стран: например, из Грузии или Казахстана. Если раньше машину из США доставляли за два месяца, теперь — три, три с половиной месяца.

Министерство торговли упростило такой параллельный импорт. Задача властей — не допустить дефицита.