Bloomberg: несмотря на санкции, доходы России от нефтеэкспорта выросли на 50%

Несмотря на все антироссийские санкции и торговые ограничения, в 2022 году доходы России от экспорта нефти выросли на 50%, пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство. Вместе с тем, как отмечает организация, в дальнейшем эта цифра может сократиться из-за того, что ЕС может ввести эмбарго на российскую нефть, а сама Россия будет вынуждена закрывать нефтяные скважины.

Несмотря на санкции и торговые ограничения, введённые Западом из-за конфликта на Украине, в этом году доходы России от экспорта нефти выросли на 50%, пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

По данным МЭА, в 2022 году Москва ежемесячно зарабатывала примерно $20 млрд на продаже сырой нефти и нефтепродуктов общим объёмом примерно 8 млн баррелей в день.

При этом Россия продолжает поставлять чёрное золото в то время, как Европейский союз движется к введению запрета на импорт российской нефти, а крупные международные нефтяные компании вроде Shell и TotalEnergies пообещали, что откажутся от её закупок. Вместе с тем Азия (в частности, Китай и Индия) по-прежнему активно потребляет нефть, от которой отказываются в Европе.

В своём отчёте МЭА в основном сохранило свой прогноз относительно движения мировых нефтяных рынков. По мнению агентства, рынки страдают от дефицита и в ближайшие месяцы могут столкнуться с дальнейшим ростом спроса на фоне восстановления экономики Китая, который, вполне возможно, оправится от коронавирусных локдаунов. МЭА также отметило, что сокращение поставок дизельного топлива, мазута и нафты из России усугубило положение на мировых рынках.

Тем не менее, несмотря на все экономические разрывы, Москва смогла извлечь финансовую выгоду из сложившейся ситуации, особенно по сравнению с показателями первых четырёх месяцев 2021 года. Хотя ЕС и осудил действия Кремля на Украине, общие доходы России от экспорта нефти в этом году выросли на 50%.

При этом, по данным МЭА, по состоянию на апрель ЕС оставался крупнейшим рынком для сбыта российских энергоносителей и на его долю приходилось 43% национального экспорта.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, ряд признаков говорит о том, что устойчивость России начинает ослабевать.

В частности, как отмечает Международное энергетическое агентство, в прошлом месяце объёмы поставок сократились на 1 млн баррелей в день; более того, эта цифра может вырасти в три раза во второй половине года. Кроме того, санкции ЕС против российских госкомпаний вроде «Роснефти» вступают в силу 15 мая, в то время как блок намерен полностью запретить поставки чёрного золота из России.

«В случае успеха переговоров новое эмбарго ускорит и так уже идущее перенаправление торговых потоков, что вынудит российские нефтяные компании закрывать ещё большее число нефтескважин», — считает МЭА.