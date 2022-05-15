Die Freie Welt: санкциям вопреки — рубль стал лидером роста в 2022 году

В 2022 году российский рубль стал лидером роста по отношению к американскому доллару, сообщает Die Freie Welt. Он укрепился на целых 11%, обогнав бразильский реал на 2%. И всё это, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине и западные санкции, отмечает немецкое издание. Добиться такого результата позволило решение Москвы продавать сырьё за рубли, а не другие валюты.

По степени укрепления к доллару российский рубль стал лучшей валютой в 2022 году, сообщает Die Freie Welt. Он вырос на целых 11%, обогнав таким образом бразильский реал с показателем 9%, объясняет немецкое издание.

Подъём или падение валюты позволяют судить об экономической и политической ситуации в стране, объясняет немецкое издание. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден беспомощно смотреть на то, как изо дня в день его лира теряет ценность. Вскоре она уже не будет стоить той бумаги, на которой напечатана. Бразильский же реал и российский рубль, напротив, пользуются большой популярностью и повышенным спросом на валютной бирже — по крайней мере там, где ими торгуют.

В Бразилии успеха позволила добиться экономическая и финансовая политика президента Жаира Болсонару. После того как летом 2020 года реал резко обвалился, Болсонару объявил о проведении масштабных реформ и провёл их. В этом году бразильская валюта укрепилась по отношению к доллару на 9% и была лидером роста, пока её не обогнал рубль.

С показателем роста 11% российские деньги достигли рекордной для себя за последние пять лет отметки, подчёркивает Die Freie Welt. Иронично, что произошло это всё как раз на фоне боевых действий на Украине и введения западных санкций. Эксперты связывают произошедшее с решением Москвы продавать сырьё не за американские доллары, евро или другие валюты, а за рубли. Это позволило ослабевшей российской валюте стабилизироваться и взять курс на рост.