Le Monde: России удалось предотвратить экономическую катастрофу, но впереди тяжёлые месяцы

Глава Центрального банка России объявила о новом снижении ключевой ставки, что говорит о том, что катастрофу на финансовом рынке удалось предотвратить и ситуация налаживается, пишет Le Monde. Однако простых россиян впереди ждут сложные месяцы, отмечает журналист.

Глава российского Центробанка объявила, что в 2022 году она предвидит рецессию в России в размере 8-10%, притом что инфляция достигает 18-23%. В любом другом месте такое посчитали бы экономической катастрофой, пишет Le Monde.

Это была первая пресс-конференция Набиуллиной с момента начала российской спецоперации, отмечает автор статьи. Он также вспоминает, что одежда главы Центробанка России часто отражает характер её сообщения. На этот раз на ней был чёрный костюм, но цветная рубашка, что сочеталось с посланием: «Ситуация стабилизируется».

В доказательство того, что финансовой паники удалось избежать, Набиуллина объявила о снижении ключевой ставки с 17% до 14%. Рубль, который изначально сильно просел, сейчас вернулся к своему прежнему уровню и даже выше: на 5% выше по отношению к доллару и на 15% — по отношению к евро.

В то же время Россия пошла на ухищрения: предложила плату в рублях, чтобы избежать дефолта по своим обязательствам, но 4 мая заканчивается льготный период по оплате. В итоге Москва всё же согласилась оплатить долг в долларах. Как пишет автор статьи, после дефолтов 1918 и 1998 годов она старается всеми силами избежать такого исхода.

России удалось избежать финансовой паники, которая могла развиться из-за санкций, по двум причинам, поясняет автор статьи. Во-первых, она продолжает продавать нефть и газ и получать за них плату, а сейчас цены высокие. К тому же из-за санкций Россия не может многое импортировать. Получается, что торговый баланс идёт в пользу России и может достигнуть рекордных значений. То есть России есть чем расплатиться по своим долгам.

Впрочем, Набиуллина признаёт, что обстановка не очень благоприятная. У российских предприятий нет доступа к необходимым для работы деталям. Особенно сложная обстановка сложилась в автомобилестроении.

Во-вторых, стабилизировать финансовую ситуацию помогло введение строгого контроля за капиталами. Предприятия, которые экспортируют свои товары, должны 80% доходов переводить в рубли. Набиуллина сообщила, впрочем, что это правило собираются смягчать, но полностью отменять не будут.

Поэтому автор статьи отмечает, что укрепление рубля имеет во многом искусственный характер. Российская валюта стабилизировалась, потому что Центробанк запретил движение капиталов. Хотя Набиуллина и говорит, что они действовали лишь на уровне обменного курса, но по сути именно государственные механизмы укрепили рубль.

При этом грядущие месяцы автор статьи в Le Monde называет очень тяжёлыми экономически для российских домохозяйств. Они сталкиваются с большой инфляцией, их сбережения оказались заморожены, многие большие западные предприятия покинули страну и инвестиции заглохли, пишет французский журналист.