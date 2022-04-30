Bloomberg: Россия и Индия обсуждают переход на торговлю в национальных валютах

Россия и Индия обсуждают новую схему расчётов за экспортные поставки, сообщает Bloomberg. Согласно информации издания, Москва предложила Нью-Дели двойную схему оплаты: экспорт российской нефти будет оплачиваться в евро или долларах, а остальная торговля будет осуществляться в рупиях и рублях.

Россия предложила Индии ввести двойную схему по оплате экспорта, сообщает Bloomberg. В частности, Москва предлагает оплачивать поставки своей нефти в долларах или евро, а для остальных товаров перейти на рупии и рубли. Отмечается, что для осуществления платежей предлагается использовать российский аналог системы SWIFT.

Как пишет издание, представители российского ЦБ и Сбербанка обсудили новую схему со своими коллегами из Индии на прошлой неделе. Окончательного решения в данном вопросе пока не принято, отмечает Bloomberg.

Индия является одной из крупнейших экономик, продолживших торговлю с Россией после украинского кризиса, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, Индия сильно зависит от поставок российских вооружений, а также рассчитывает получить от Москвы скидку на энергоресурсы.

Согласно последним данным статистики, Индия закупает у России нефти и нефтепродуктов на сумму в $3 млрд, пишет издание. Кроме того, Индия намерена увеличить поставки собственной продукции на российский рынок.