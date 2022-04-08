Французский эксперт: западные санкции довершили разворот России в сторону Азии

Европейские санкции в отношении российского экспорта энергоносителей заставили Москву расширять сотрудничество с Индией и Китаем, отмечает в интервью La Tribune французский экономист Жак Сапир. Как напоминает эксперт, идея разворота в сторону Азии рассматривалась Москвой уже давно, но только западные санкции помогли воплотить её в жизнь.

Европейский запрет на экспорт российского угля окажет незначительное влияние на экономику России, хотя и может создать проблемы для некоторых шахт, отмечает в интервью La Tribune французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир. Тем не менее, российская угольно-добывающая промышленность, безусловно, может найти новые возможности, в частности в Китае или Индии, уверен специалист.

По мнению эксперта, санкции Запада в отношении российской нефти не работают так, как задумывалось, поскольку здесь на смену экспорту в Европу снова приходят поставки в Индию и Китай. Правда, Россия теперь продаёт дешевле, но сохраняет объёмы производства. По оценкам Международного энергетического агентства в начале марта, падение российского экспорта после санкций должно было составить около 30%, однако на деле экспорт сократился на 20% или даже меньше, подчёркивает собеседник издания.

При этом, разворот России в сторону Азии не новая для Москвы идея, уверен экономист. Он напоминает, что эта мысль звучала уже в выступлении Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, а затем до 2040 года была принята в 2010 году, и с каждым годом все больше подчёркивался поворот в сторону Азии, призванный уменьшить зависимость российского экспорта от Европы, напоминает Сапир.

Этот поворот воплотился в жизнь после присоединения Крыма к России и последующих санкций со стороны Запада. Вскоре были налажены контакты с Китаем, что привело к частичному финансированию Пекином газопровода, соединяющего две страны, . Новый газопровод, финансируемый Китаем на 50%, будет введён в эксплуатацию в 2023 году. Также ведутся переговоры по проекту газопровода, который будет проходить через Афганистан для снабжения Индии.

Очевидно, что Владимир Путин увидел в этом политическом и стратегическом сдвиге часть движения к государственной независимости и суверенитету России, считает эксперт. Обращение к Азии стало необходимым с точки зрения свободы действий и манёвра для Москвы.

На взгляд специалиста, Москва сознаёт степень зависимости Европы от поставок российского газа. Как поясняет экономист, заменить российский газ сжиженным природным газом нельзя, поскольку на континенте не хватает мощностей для его переработки и транспортировки.

Причиной особенно сильной зависимости Германии от российского газа, по мнению Сапира, стал тот факт, что «немецкие экономические и политические элиты вообще не рассуждают в долгосрочной перспективе». Он также подчёркивает роль политического «оппортунизма» экс-канцлера Ангелы Меркель в этом процессе. «Остановка атомных электростанций после Фукусимы была безумием. Немцы оказались неспособными к минимальному планированию в определенных секторах своей экономики. Изменение энергетического баланса страны может занять от десяти до пятнадцати лет!», — сетует эксперт.