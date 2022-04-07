Das Erste: рубль неожиданно укрепился, несмотря на санкции

Сразу после введения антироссийских санкций курс рубля рекордно обвалился, однако сейчас он вернулся к своим прежним показателям, пишет DasErste. По мнению издания, этому способствовало несколько факторов: в частности, увеличение спроса на российские товары, политика российского ЦБ и дебаты вокруг расчётов за российский газ в рублях.

Никогда ещё Запад не вводил столь жёсткие санкции против России, как в ситуации с украинским кризисом, пишет Das Erste. Однако насколько эффективны эти санкции — действительно ли они ослабляют российскую экономику, или же штрафные меры не работают? Как отмечает издание, многие эксперты видят индикатором действенности санкций курс российского рубля: в конце концов, именно курс валюты отражает экономическую силу страны.

При этом на российском валютном рынке обнаруживается удивительная картина, пишет Das Erste: сразу после введения санкций курс российской валюты рекордно обвалился до 150 рублей за доллар, однако теперь снова вернулся на свой уровень до начала спецоперации на Украине. Впрочем, по мнению валютного эксперта Commerzbank Анты Прёвке, это не означает, что санкции против России не работают: «В целом санкции не нацелены на то, чтобы быстро и сильно ослабить рубль. Под санкции попали определённые товары. Когда такое происходит, часть внутрироссийского спроса концентрируется на товарах отечественного производства, что, в свою очередь, укрепляет курс рубля».

В данной связи укрепление рубля является косвенным последствием санкций, пишет Das Erste. Впрочем, у укрепления есть и иные причины: в частности, политика российского ЦБ, проводящего валютные интервенции на рынке. Кроме того, свою роль также сыграло заявление Владимира Путина о расчётах за газ с «недружественными странами» в рублях: по словам Прёвке, дебаты о рублёвых расчётах за газ оказали значительный психологический эффект, который привёл к укреплению российской валюты.