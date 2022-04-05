Asia Times: ближневосточные союзники США не торопятся выступать против России

Сложности в отношениях Вашингтона с Ближним Востоком, которые возникли в последние годы из-за частых изменений американской внешней политики, ярко проявились после обострения кризиса вокруг Украины, пишет Asia Times. Хотя региональные союзники США поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий Москвы, лишь один Израиль ввёл в итоге санкции против России, которая за счёт своей последовательной стратегии смогла значительно усилить влияние в регионе, отмечается в статье.

На протяжении долгих десятилетий американская политика на Ближнем Востоке во многом была основана на развитии сотрудничества с государствами Персидского залива под предводительством Саудовской Аравии. Кроме того, Вашингтон традиционно сотрудничал с Израилем, Египтом и Турцией. Однако с момента прихода к власти администрации президента Барака Обамы отношения с ключевыми державами региона запутались и усложнились. В результате возможность США управлять ближневосточными кризисами и формулировать общерегиональный консенсус оказалась подорвана, что наглядно продемонстрировал и нынешний мировой кризис, пишет Asia Times.



Сложности в отношениях Вашингтона с Ближним Востоком особенно явно проявились после обострения ситуации вокруг Украины, подчёркивается в статье. Хотя все региональные союзники Соединённых Штатов формально поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая осуждает действия России, на практике хотя бы минимальные санкции против Москвы ввёл один лишь Израиль, констатирует автор. Остальные страны до сих пор воздержались от мер, которые ухудшат отношения с Москвой.



Отказ американских союзников на Ближнем Востоке вводить антироссийские санкции отражает, с одной стороны, их нежелание в настоящее время открыто противостоять Москве, заметно усилившей своё влияние в регионе, говорится в статье. А с другой стороны, это свидетельствует об их недовольстве политикой Вашингтона. И это подтверждает мнения аналитиков о том, что американское влияние на Ближнем Востоке, наоборот, сейчас ослабевает, отмечает Asia Times.



В частности, отношения между США и Саудовской Аравией начали заметно ухудшаться ещё с 2015 года, напоминает автор. Заключённая Обамой «ядерная сделка» с Ираном вызвала рост беспокойства в Эр-Рияде, а начатая в том же году саудовская военная операция в Йемене практически не получила поддержки от Вашингтона. Сменивший Обаму на президентском посту Дональд Трамп при вступлении в должность постарался наладить отношения, совершив свой первый иностранный визит именно в Саудовскую Аравию, за этим последовало и увеличение продаж оружия, говорится в статье.



Однако его преемник Джо Байден ещё в ходе своей предвыборной кампании 2020 года жёстко высказывался в отношении Саудовской Аравии и заявлял о своём намерении сделать эту страну «изгоем» в случае победы на выборах. Он также раскритиковал саудовскую политику в отношении Йемена и призвал Эр-Рияд взять на себя ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Эта внешнеполитическая позиция не изменилась и после того, как Байден стал президентом, что напрямую отразилось и на двусторонних отношениях, отмечает автор.



Байден приостановил продажу оружия в Саудовскую Аравию, анонсировал конец американской поддержки саудовской кампании в Йемене и убрал йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, из американского списка террористов. Его намерение сократить американское военное присутствие в ближневосточном регионе также вызвало тревогу в Эр-Рияде, который десятилетиями полагался на эту поддержку. Подобная стратегия Байдена ещё сильнее укрепила страхи королевства относительно собственной безопасности, подчёркивается в статье.



Лишь за 2021 год хуситы нанесли более 300 ударов по Саудовской Аравии с использованием ракет и беспилотников, а также атаковали и Объединённые Арабские Эмираты, которые присоединились к саудовской операции в Йемене. Ухудшение ситуации в плане безопасности вокруг Персидского залива, а также отсутствие поддержки на необходимом уровне со стороны США способствовало тому, что эти государства начали искать новых партнёров для гарантии собственной безопасности, пишет Asia Times.



В частности, в августе того же 2021 года между Саудовской Аравией и Россией было подписано соглашение о военном сотрудничестве, направленное «на развитие совместной военной кооперации между двумя странами», сообщается в статье. Со своей стороны, ОАЭ в декабре прошлого года согласились купить у Франции десятки вертолётов и истребителей Rafale, а в январе подписали многомиллиардный контракт с Южной Кореей на поставку систем ПВО, основанных на российских технологиях, напоминает Asia Times. В том же месяце было объявлено о том, что Саудовская Аравия создаёт свои ракеты с помощью Китая.



При этом лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ недавно отклонили звонки Байдена, желавшего обсудить украинский кризис, подчёркивается в статье. Кроме того, в середине февраля Саудовская Аравия ответила отказом на просьбы США увеличить производство нефти, чтобы способствовать снижению цен. А в марте этого года власти Саудовской Аравии и Катара раскритиковали Запад за то, что он так решительно отреагировал на обострение ситуации на Украине и при этом пренебрежительно относится к кризисам на Ближнем Востоке, отмечает Asia Times.



Заметные колебания в течение последних лет наблюдались и в американо-израильских отношениях. В период администрации Обамы возникли заметные трения, касающиеся урегулирования палестинской проблемы и заключения Вашингтоном в 2015 году «ядерной сделки» с Ираном. При Трампе связи США и Израиля были во многом восстановлены благодаря тому, что США решили признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, переместить своё посольство в Иерусалим и увеличить давление на Иран.



Однако активные усилия Байдена по восстановлению сделки с Ираном, а также предупреждения Вашингтона в адрес Израиля относительно попыток расширения поселений на Западном берегу реки Иордан вновь усложнили американо-израильские отношения. А растущее влияние России на Сирию и Иран вынудило Израиль проявлять осторожность при высказывании обвинений в адрес Кремля, учитывая, что в будущем израильтянам ещё очень может понадобиться помощь Москвы по урегулированию возможных новых кризисов с недружественно настроенными соседями, отмечается в статье.



Что касается Египта, там у многих до сих пор сохраняется мнение, что США в 2011 году бросили своего союзника, бывшего президента Египта Хосни Мубарака во время общенациональных протестов. Байден также прохладно отнёсся к восстановлению отношений с Египтом. Хотя США и продолжают оказывать этой стране военную поддержку, в январе они заморозили $130 млн военной помощи, увязав это с обвинениями о нарушениях прав человека. Такой шаг также не способствовал тому, чтобы Каир согласился поддержать западные санкции против России, констатирует Asia Times.



Особенно учитывая, что Россия и Украина являются основными экспортёрами продовольствия в страну, а скачок цен на зерно может вновь привести к народным протестам в Египте. Поэтому власти этой страны вряд ли рискнут подорвать и без того хрупкую ситуацию в продовольственной сфере, вводя какие-то ограничения. Более того, возрастающие с 2014 года военные и энергетические связи между Россией и Египтом ещё больше укрепили отношения между этими двумя странами, подчёркивается в статье.



На протяжении последних десяти лет также стала совершенно очевидной деградация отношений между США и Турцией, президент которой постоянно сталкивается с американской критикой относительно своей внутренней политики. При этом многие жители Турции обвиняют США во вмешательстве в попытку переворота, произошедшего в 2016 году с целью смещения Реджепа Тайипа Эрдогана. После очередного роста напряжённости между двумя странами админстрация Трампа в 2018 году даже наложила санкции на турецкий экспорт стали и алюминия, напоминает автор.



Затем в 2019 году Турция согласилась приобрести у России системы ПВО С-400, после чего американцы исключили её из программы по истребителям F-35, а в декабре 2020 года наложили дополнительные санкции. Между тем Турция укрепила экономические отношения с Россией с помощью энергетических сделок, увеличения торговли и турпотока, отмечается в статье. Россия служит для Турции главным импортёром, а их экономические отношения продолжают улучшаться, даже несмотря на разногласия в некоторых внешнеполитических вопросах. Поэтому Анкара до сих пор выступала против санкций в отношении России, призывая не изолировать Москву, а сфокусироваться на диалоге для урегулирования кризиса.



Всё это свидетельствует о том, что Россия успешно использовала свои «рычаги давления» в регионе, чтобы предотвратить нежелательную реакцию со стороны традиционных американских союзников. Кроме того, отказ США от поддержки египетского президента Хосни Мубарака в 2011 году и нынешнее сближение с Ираном наглядно подчёркивают двойственный характер внешней политики США в регионе, который и без того не отличается стабильностью, пишет Asia Times. В отличие от этого, твёрдая поддержка Россией президента Башара Асада в ходе конфликта в Сирии продемонстрировала, что Кремль готов постоянно помогать своим союзникам, несмотря на любое давление извне, говорится в статье.



Если администрация Байдена не предложит ближневосточным странам новые варианты сотрудничества, они продолжат отдаляться от Вашингтона, предупреждает автор. При этом сомнения в том, что американцы способны при необходимости оказать достаточную помощь, будут побуждать их традиционных союзников стараться не выступать против России, которая за счёт своей последовательной стратегии на Ближнем Востоке, напротив, смогла значительно усилить региональное влияние, заключает Asia Times.