Times: прежние союзники США на Ближнем Востоке выбирают нейтралитет

Если в Азии и Европе союзники США поддержали их в противостоянии с Россией, то на Ближнем Востоке страны стараются держаться нейтральной позиции. С одной стороны, они показывают США, что больше не считают их надёжным партнёром. С другой — не хотят полностью вставать на сторону России, пишет The Times.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направился в турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки, пытаясь заручиться поддержкой этих государств. Как пишет The Times, отличительная черта региона в том, что союзники Штатов там не стали присоединяться к санкциям против России, в отличие от стран Европы и Азии. Они стараются сохранить нейтральный статус по вопросу Украины.

ОАЭ даже возмутили западных дипломатов, когда отказались голосовать по резолюции, осуждающей российскую спецоперацию. Страны Персидского залива также отказываются увеличить добычу нефти, чтобы снизить цену на неё. И, как отмечает автор статьи, у этих стран есть причины не вставать полностью на сторону России. Но они также хотят показать США, что больше не считают их надёжным партнёром.

Автор статьи напоминает, что во времена холодной войны этот регион придерживался разных лагерей: монархии в основном поддерживали США, а многие республики были на стороне СССР. Когда тот развалился, Америка осталась главной силой в регионе. Она обещала странам Персидского залива защиту от агрессии, а Израилю — дипломатическую поддержку и оружие.

Теперь же все стороны чувствуют себя брошенными. И у партнёров Америки к ней более длинный и старый список претензий, чем наоборот. Израиль и страны Персидского залива злы на Барака Обаму за то, что он стал вести переговоры по иранскому атому и пытался наладить отношения с Ираном. Дональду Трампу они вменяют в вину отсутствие реакции, когда в 2019 году иранские ракеты и беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. При Байдене ситуация лучше не стала, тем более что он объявил об азиатском векторе его дипломатии.

Всё это даёт России возможность укрепить позиции. Она уже сделала это в Сирии, но обращает своё внимание и на другие страны региона. Так, в 2017 году с визитом в Москву прибыл король Саудовской Аравии. Египет, третье по величине в получении американской военной помощи государство, недавно заключил с Россией контракты на поставку истребителей и систем ПВО. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, свою дружбу с Путиным сделал аргументом в предвыборной кампании.

Хотя Россия по-прежнему не крупнейший торговый партнёр в регионе и не главный поставщик вооружений, она может помочь в некоторых моментах, в которых США не могут. Например, Израиль нередко атакует союзников Ирана на территории Сирии и делает это в координации с Москвой. Если же Израиль будет выступать против России, «злой Путин» может усилить системы ПВО по всей Сирии. Тогда у Израиля под боком окажутся крупные военные силы.

Страны Персидского залива заинтересованы в России как в партнёре по ОПЕК+. В прошлый раз, когда у Саудовской Аравии были споры по поводу нефти в 2020 году, цены рухнули. Если западные страны видят в ценах на нефть признак лояльности, то для производителей нефти это деньги.

Спецоперация России может принести и другие положительные последствия для экономик региона. Например, Дубай рассчитывает стать популярным среди бежавших российских богачей. Банкиры и риелторы уже фиксируют спрос.

Но при этом и в России арабские страны не видят замену США. На Ближнем Востоке базируются десятки тысяч американских военных, американский флот патрулирует воды региона. Россия никогда и не хотела играть эту роль, пишет автор статьи.

Связи с Россией также дают возможность получить уступки со стороны Вашингтона. В частности, для Саудовской Аравии — помощь с группировками вроде хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран. Они совершают удары по Саудовской Аравии раз в одну-две недели. Но США не хотят вмешиваться и быть втянутыми в ещё одну катастрофическую войну. А политики Ближнего Востока говорят, что устали, что Америка обращается к ним только тогда, когда чего-то от них хочет.

Если ни Америка, ни Россия не могут решить проблем в регионе, то страны хотят объединяться и решать их самостоятельно. Так, на прошлой неделе они провели саммит, на котором договорились развивать сотрудничество с Израилем в вопросах противоракетной обороны и военных учений. Они налаживают отношения и с Сирией и Турцией.

«Путин годами старался покончить с однополярным американским миром на Ближнем Востоке», — пишет The Times. И его спецоперация может ускорить процесс. Но вместо того чтобы приблизить арабские страны к Москве, она может подтолкнуть их стать на собственный, иной путь.