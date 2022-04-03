CNN: «всё стало дорогое» — спецоперация на Украине мешает мусульманам Ближнего Востока наслаждаться Рамаданом

Священный месяц Рамадан на Ближнем Востоке и в Северной Африке в этом году омрачил украинский кризис, передаёт CNN. По информации канала, из-за того, что эти регионы сильно зависят от поставок пшеницы из России и с Украины, продукты питания во многих странах дорожают так сильно, что традиционные вечерние трапезы некоторым людям становятся не по карману.

Отдельные регионы Ближнего Востока и Северной Африки сильно зависят от импорта пшеницы из России и с Украины. А между тем начинается священный для мусульман месяц Рамадан — и многие уже обнаруживают, что цены на продукты питания становятся непосильно высокими. С репортажем — корреспондент CNN Ким Брунхубер.

На этом иракском рынке полным-полно корзин с зёрнами всех цветов радуги — вот только в этом году цены на хлеб и другие базовые продукты в священный месяц Рамадан для многих семей оказались слишком высокими.

ЖЕНЩИНА: Да всё стало дорогое. Мясо дорогое, его брать не будем. Другие продукты тоже: например, сладости, их не сможем взять, больно дорогие. С маслом то же самое — мы больше не можем с ним готовить.

Мусульмане постятся в течение дня, а после захода солнца собираются с членами семьи и друзьями на трапезы, где едят традиционные блюда. Однако, как предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН, в этом году эти трапезы обойдутся недёшево. В некоторых странах продукты питания и так были дорогими из-за плохих экономических условий, глобальных перебоев с поставками, а также неспокойной обстановки в плане безопасности — но теперь они дорожают ещё сильнее, и причиной этого стала спецоперация России на Украине.





МАРИ ПАНГЕСТУ, Всемирный банк: Выросли цены на энергоресурсы и продовольствие, а это оказало широкое влияние на многие развивающиеся страны, особенно на те из них, которые зависят от импорта пшеницы с Украины и из России и при этом потребляют её в качестве одного из основных продуктов. В число таких стран входят Египет, Тунис, а также Йемен и Ливан.

И Украина, и Россия являются крупными экспортёрами пшеницы и подсолнечного масла. И хотя в этом супермаркете в истерзанном войной Йемене продуктов на первый взгляд очень даже хватает, покупатели признаются: многое из ассортимента им больше не по карману.





МУЖЧИНА: Люди в очень тяжёлом положении и больше так жить они не могут. Цены выросли на 50—70 процентов.

В ООН заявляют, что с начала боевых действий на Украине масло для жарки в Йемене подорожало на 36 процентов, а в Сирии — на 39. Цены на пшеничную муку выросли в Ливане на 47 процентов, а в Ливии — на 15.

Тунис и до перебоев с поставками с Украины и из России переживал политический и экономический кризис. Теперь же в некоторых пекарнях говорят, что им пришлось закрыться, поскольку они не смогли достать муки, а многим покупателям приходится выстаивать за хлебом в длинных очередях — и это в том случае, если он вообще есть в продаже.

В Ливане магазины тоже начали экономить. В этом магазине, который открылся 100 лет назад, говорят, что часть традиционных сладостей на Рамадан в этом году сделать не смогут — слишком дорого. Экономика Ливана ещё до спецоперации начала выходить из-под контроля, а после её начала цены непрерывно росли, поскольку страна закупала у Украины 60 процентов объёмов пшеницы. Для некоторых шок от высоких цен оказывается невыносимым.





ЖЕНЩИНА: Такой год мне переживать ещё не приходилось. Где же радость Рамадана? Раньше мы его с нетерпением ждали, но в этом году всё по-другому.

Для многих людей, которые и так с трудом сводили концы с концами, перебои из-за боевых действий на Украине усугубляют ситуацию ещё сильнее. В этом году на Рамадан у них на столе будет ещё меньше угощений. Ким Брунхубер, CNN.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2022 года.