Обширные антироссийские санкции вовсе не привели к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввёл, считает немецкий экономист Андреас Бек. В своей статье для N-TV он пишет, что очень значительное число стран мира не присоединилось к санкциям и получает выгоду от торговли с Россией. Он также подчеркнул, что к бойкоту российских энергоресурсов призывают исключительно люди, не имеющие никакой ответственности.

Многие немецкие журналисты, активисты и экономисты призывают к бойкоту российских энергоресурсов, утверждая, что, покупая российские газ и нефть, Германия несёт ответственность за конфликт на Украине, пишет экономист Андреас Бек в своей статье для N-TV. Всё это звучит хорошо, отмечает Бек, но вместе с тем является очередным примером столь любимого в Германии активизма. «Подобными требованиями можно провозгласить любые другие мнения бесчеловечными», — приводит издание слова Бека.

При этом все такие требования выдвигаются людьми, не несущими никакой ответственности, что не случайно, пишет Бек. Даже представитель зелёных Роберт Хабек преследует другие цели. Как отмечает автор, Хабек проводил переговоры с Катаром об увеличении поставок СПГ, притом что ещё несколько недель назад партия зелёных призывала к бойкоту катарского ЧМ-2022 по футболу из-за новостей о нечеловеческих условиях работы на спортивных стройках Катара. «Нынешние санкции против России частично уникальны, однако организованы таким образом, чтобы сохранить торговлю энергоресурсами. Необходимые для этого российские банки имеют доступ к системе SWIFT. Даже транзит российского газа через Украину в Германию протекает в штатном режиме», — пишет Бек.

Проблема санкций не в том, что они слабы, отмечает автор, а в том, что к ним не присоединилось множество стран. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток — похожая картина и в Южной Америке с Африкой. Резюмируя, Бек пишет, что в итоге в международной изоляции оказалась не Россия, а те страны, которые ввели против неё санкции.

В итоге для немецкой экономики сложилась опасная ситуация, отмечает автор, поскольку в глобальной экономике всё в конечном счёте зависит от доступа к ресурсам. Санкции уже привели к тому, что Китай и Индия получают нефть со скидкой 20%. По мнению Бека, в такой ситуации дальнейшее расширение антироссийских санкций для стран, к ним не присоединившихся, будет сравнимо с выигрышем в лотерею.

Бек также напомнил, что Россия является важным экспортёром алюминия и никеля и Германия зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у Китая с США.