Welt: ЕС не торопится с эмбарго на энергию из России — тогда у него не останется санкций

В ЕС по-прежнему нет единства по вопросу эмбарго на российские энергоносители, сообщает Welt. Германия входит в число стран, выступающих против немедленного запрета на импорт энергии из России. Кроме того, против безотлагательного эмбарго также говорит тот факт, что тогда у Евросоюза не останется штрафных мер для наказания России, отмечает немецкий телеканал.

Пустые полки в супермаркетах могут стать реальностью здесь, в стране, если придётся ввести эмбарго на энергию из России. Пострадать от этого может сельское хозяйство, потому что эмбарго на газ повлияет на производство удобрений. Что об этом думают другие европейские государства? За выступают Италия, Польша и страны Балтии. Германия, Венгрия, Словакия и Австрия до сих пор категорически против. Франция пока воздерживается. Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок предостерегла от завышенных ожиданий по отношению к немедленному эмбарго. Однако в то же время она подчеркнула:

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Мы как Европейский союз ещё раз существенно ужесточим наши санкции. Германия внесла по этому поводу в Брюсселе целый ряд предложений.

Вероятнее всего есть возможность того, что государства ЕС придут к соглашению больше не импортировать уголь из России. Германия и без того хочет перестать покупать бурый уголь у России с конца лета. Против немедленного эмбарго в энергетике также говорит тот факт, что тогда у ЕС едва ли останутся варианты санкций на случай, если Россия применит на Украине боевые химические вещества.

ЕС ежедневно тратит около 740 миллионов евро на российские нефть и газ. Критики видят в этом косвенное участие в финансировании военной операции на Украине. Другие, напротив, считают, что Москва на данный момент ничего не может сделать с плательщиками из-за санкций в отношении российского финансового сектора.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2022 года.