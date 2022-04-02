DWN: члены правительства Германии повышают себе зарплату — и призывают немцев затянуть пояса

В то время как министр экономики Германии Роберт Хабек и другие высокопоставленные политики готовят население к «масштабному снижению уровня благосостояния» и призывают немцев снизить энергопотребление, члены федерального правительства повышают себе заработную плату, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Так, с 1 апреля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц сможет рассчитывать на дополнительные €345 в месяц, а другие министры — на €275.

Эта новость, вероятно, «разозлит многих немецких налогоплательщиков»: в разгар кризиса канцлер Германии Олаф Шольц и его министры увеличивают себе заработную плату. С 1 апреля оклад членов правительства повысится на 1,8%. Cоглашение о повышении заработной платы федеральным госслужащим, которое определяет в том числе тарифные ставки членов правительства, было достигнуто в результате коллективных переговоров в государственном секторе, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечает издание, предыдущее правительство во главе с Ангелой Меркель отказалось от повышения заработной платы. Нынешнее повышение окладов означает дополнительные €345 в месяц для Олафа Шольца. Для сравнения: месячная зарплата канцлера составляет чуть менее €30 тыс. Министр финансов Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек могут рассчитывать на дополнительные €275.

С 1 июля депутатское жалование членов бундестага увеличится на €310, для членов правительства — на €155. Повышение зарплат также повлияет на пенсионные пособия Ангелы Меркель и Герхарда Шрёдера. В настоящее время каждый из примерно 700 членов бундестага получает в среднем €15 тыс. евро в месяц, включая все компенсации и единовременную выплату на все виды расходов. Для сравнения: в 2019 году гражданин Германии, работающий полный рабочий день, зарабатывал в среднем €3994.

Тем временем министр экономики Роберт Хабек настраивает немцев на «тяжёлые времена» и готовит к «масштабному снижению уровня благосостояния». «Мы своего рода воюющая сторона, то есть сторона, ведущая экономическую войну. И мы тоже расплачиваемся, — заявил Хабек. — Необходимо сказать это очень чётко: в результате мы станем беднее. Обществу придётся это вынести».

Представитель зелёных и государственный секретарь министерства экономики Оливер Кришер заявил, что украинский кризис стоил Германии «процветания». «В ходе этого кризиса нам придётся говорить о сокращении потребления, и вчера министр Хабек ясно дал понять, что сейчас настало время, когда мы как государство должны что-то предпринять, когда мы должны установить стимулы для переоборудования зданий, в промышленности, чтобы снизилось потребление газа, чтобы уменьшилось общее энергопотребление. Конечно, каждый из нас может сделать что-то для снижения энергопотребления», — отметил Кришер.

Бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук также подчеркнул: «Человеческие жизни значат больше, чем благосостояние».

Недавно министр финансов Кристиан Линднер заявил: «Если нашей стране придётся платить больше за импорт сырья, например нефти, то мы как страна в целом станем беднее. Государство сможет смягчить последствия на некоторое время. Мы сможем сбалансировать ситуацию с социальной точки зрения. Но государство, даже немецкое государство, не сможет компенсировать потери национального благосостояния из-за инфляции в долгосрочной перспективе».

«Государство не сможет это предотвратить. Грядёт снижение уровня национального благосостояния. Иначе говоря, мы все станем беднее», — отметил Линднер.

Однако, как утверждает издание, жизнь в Германии уже сейчас обходится намного дороже, чем раньше. В марте инфляция подскочила до 7,3% — самого высокого уровня за 40 лет. Если так продолжится и дальше, в этом году немцам грозит потеря покупательной способности более чем на €3 тыс. на душу населения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.