Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: члены правительства Германии повышают себе зарплату — и призывают немцев затянуть пояса

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В то время как министр экономики Германии Роберт Хабек и другие высокопоставленные политики готовят население к «масштабному снижению уровня благосостояния» и призывают немцев снизить энергопотребление, члены федерального правительства повышают себе заработную плату, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Так, с 1 апреля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц сможет рассчитывать на дополнительные €345 в месяц, а другие министры — на €275.
DWN: члены правительства Германии повышают себе зарплату — и призывают немцев затянуть пояса
AP

Эта новость, вероятно, «разозлит многих немецких налогоплательщиков»: в разгар кризиса канцлер Германии Олаф Шольц и его министры увеличивают себе заработную плату. С 1 апреля оклад членов правительства повысится на 1,8%. Cоглашение о повышении заработной платы федеральным госслужащим, которое определяет в том числе тарифные ставки членов правительства, было достигнуто в результате коллективных переговоров в государственном секторе, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечает издание, предыдущее правительство во главе с Ангелой Меркель отказалось от повышения заработной платы. Нынешнее повышение окладов означает дополнительные €345 в месяц для Олафа Шольца. Для сравнения: месячная зарплата канцлера составляет чуть менее €30 тыс. Министр финансов Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек могут рассчитывать на дополнительные €275.
 
С 1 июля депутатское жалование членов бундестага увеличится на €310, для членов правительства — на €155. Повышение зарплат также повлияет на пенсионные пособия Ангелы Меркель и Герхарда Шрёдера. В настоящее время каждый из примерно 700 членов бундестага получает в среднем €15 тыс. евро в месяц, включая все компенсации и единовременную выплату на все виды расходов. Для сравнения: в 2019 году гражданин Германии, работающий полный рабочий день, зарабатывал в среднем €3994.
 
Тем временем министр экономики Роберт Хабек настраивает немцев на «тяжёлые времена» и готовит к «масштабному снижению уровня благосостояния». «Мы своего рода воюющая сторона, то есть сторона, ведущая экономическую войну. И мы тоже расплачиваемся, — заявил Хабек. — Необходимо сказать это очень чётко: в результате мы станем беднее. Обществу придётся это вынести».
 
Представитель зелёных и государственный секретарь министерства экономики Оливер Кришер заявил, что украинский кризис стоил Германии «процветания». «В ходе этого кризиса нам придётся говорить о сокращении потребления, и вчера министр Хабек ясно дал понять, что сейчас настало время, когда мы как государство должны что-то предпринять, когда мы должны установить стимулы для переоборудования зданий, в промышленности, чтобы снизилось потребление газа, чтобы уменьшилось общее энергопотребление. Конечно, каждый из нас может сделать что-то для снижения энергопотребления», — отметил Кришер.
 
Бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук также подчеркнул: «Человеческие жизни значат больше, чем благосостояние».
 
Недавно министр финансов Кристиан Линднер заявил: «Если нашей стране придётся платить больше за импорт сырья, например нефти, то мы как страна в целом станем беднее. Государство сможет смягчить последствия на некоторое время. Мы сможем сбалансировать ситуацию с социальной точки зрения. Но государство, даже немецкое государство, не сможет компенсировать потери национального благосостояния из-за инфляции в долгосрочной перспективе».
 
«Государство не сможет это предотвратить. Грядёт снижение уровня национального благосостояния. Иначе говоря, мы все станем беднее», — отметил Линднер.
 
Однако, как утверждает издание, жизнь в Германии уже сейчас обходится намного дороже, чем раньше. В марте инфляция подскочила до 7,3% — самого высокого уровня за 40 лет. Если так продолжится и дальше, в этом году немцам грозит потеря покупательной способности более чем на €3 тыс. на душу населения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
 
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