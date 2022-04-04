Рост цен, высокая инфляция и рецессия — глава Deutsche Bank о последствиях эмбарго на российские энергоресурсы

В случае полного отказа от российских энергоресурсов Германии грозит существенная рецессия, стремительный рост цен и высокая инфляция, заявил в интервью Handelsblatt глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. При этом такая мера приведёт и к сокращению европейской экономики. Так что в этой ситуации он советует не руководствоваться эмоциями, а принять «сбалансированное и хорошо продуманное решение» с учётом долговременных экономических последствий.

Немецкие частные банки опасаются, что введение эмбарго на энергоресурсы из России может привести к обвалу немецкой и европейской экономики, сообщает Handelsblatt. «В этом случае существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна», — убеждён глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Сократится и европейская экономика, что приведёт к «долговременным последствиям», отметил он.

Такой шаг окажет ощутимое влияние и на динамику роста цен, считает немецкий бизнесмен. По его оценкам, темп увеличения стоимости товаров и услуг в этом году может достигнуть 8%. В случае эмбарго «можно ожидать как минимум двузначной инфляции», прогнозирует Зевинг. «С эмоциональной точки зрения любые требования ввести эмбарго можно понять», — отметил он, но всё равно нужно принять «сбалансированное и хорошо продуманное решение» с учётом долговременных экономических последствий. «В таком случае вопрос о государственных мерах поддержки для предприятий и отраслей встаёт ещё более остро».

Экспортная экономика Германии сильно зависит от энергопоставок из России, отмечает издание. До начала боевых действий на Украине ФРГ половину своего природного газа закупала у Москвы. Сейчас немецкое правительство прилагает все возможные усилия для поиска альтернатив.

В случае если Китай окажет России военную поддержку и против него также будут приняты санкции, это «окажет гораздо больший эффект», продолжил Зевинг. Будет нарушено большое количество цепочек поставок и производства. При этом европейским компаниям придётся активно перестраиваться, чтобы избавиться от китайской зависимости. Это потребует «огромных инвестиций» и «политической поддержки», объяснил глава Deutsche Bank. При этом альтернативой китайскому может стать только европейский внутренний рынок, который нужно активно развивать.

Перед Европейским центральным банком стоит беспрецедентный за последние 30 лет вызов, отметил Зевинг. Ему нужно бороться с ростом цен на фоне экономической нестабильности. В среднесрочной перспективе главной целью для финансового учреждения должно стать поддержание темпа роста цен в еврозоне на уровне 2%. И это на фоне рекордной инфляции в размере 7,5%, которая была зафиксирована в марте 2022 года.

«Высокий уровень инфляции, который будет долго держаться, — это яд для стабильности нашей экономики», — подчеркнул Зевинг. И это не только потому, что она, как и обесценивание денег, вызывает беспокойство у предприятий и потребителей. Дело ещё и в том, что политика дешёвых денег связана с опасными эффектами перераспределения. На фоне роста потребительских цен стране грозят резкие социальные перекосы, пояснил глава Deutsche Bank. Почти четверть домохозяйств с чистым доходом €2500 не смогут покрывать свои ежедневные расходы. Высокая инфляция выгодна людям, у которых есть акции и недвижимость, или достаточно кредитоспособным. В проигрыше же окажутся пенсионеры или те, кто застраховался на случай смерти.