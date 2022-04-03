Качиньский: Польша открыта для размещения у себя ядерного оружия США

Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие, заявил в интервью Welt am Sonntag польский вице-премьер Ярослав Качиньский. По его словам, это позволит «в значительной степени усилить устрашение Москвы». Пока такой вопрос не стоит, добавил он, но вскоре всё может измениться. При этом политик подчеркнул, что инициатива в данном случае должна исходить от Вашингтона.

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский осудил политику, которую Берлин проводит для урегулирования ситуации на Украине. «Я очень недоволен поведением немецкого правительства, — заявил в интервью Welt am Sonntag председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». — Германия могла бы поставить больше оружия. И Германия могла бы высказаться в ЕС за нефтяное эмбарго». При этом он не настаивает на введении газового эмбарго, так как понимает, что для замены голубого топлива из России понадобится больше времени.

«Нельзя всё время поддерживать такую крупную державу, как Россия, миллиардными платежами за энергию. Это неприемлемо с политической и моральной точки зрения. Это необходимо прекратить, и Германия должна наконец-то занять в этом вопросе однозначную позицию», — потребовал Качиньский, обвинив Берлин и Париж в «сильном расположении к Москве». «Немецкое правительство годами не хотело видеть, что делает Россия под руководством Путина. Как мы теперь видим, это плохо закончилось. Но не трудно было предвидеть, что произойдёт именно так. Однако Германия всегда думала, что лучше понимает ситуацию».

На фоне угрозы со стороны России Качиньский также потребовал значительного усиления присутствия американских войск в Европе, особенно на восточном фланге НАТО: «Если из-за возрастающей агрессивности России американцы в будущем усилят своё присутствие в Европе со 100 тысяч до 150 тысяч солдат, Польша приветствует это решение. Из них 75 тысяч нужно разместить прямо на восточном фланге, то есть на границе с Россией, и 50 тысяч — в одних только Прибалтике и Польше».

Вице-премьер также высказался за размещение в его стране ядерного оружия США: «Если американцы попросят нас хранить в Польше своё ядерное оружие, мы будем открыты для этого. Это в значительной степени усилит устрашение Москвы». Впрочем, он отметил, что на данный момент такой вопрос не стоит, но «это может вскоре измениться». Однако инициатива должна исходить от Вашингтона, подчеркнул он. Но в целом на восточном фланге имеет смысл расширить программу НАТО по совместному использованию ядерного оружия, считает польский политик.

Качиньский также потребовал создать в его стране командный центр альянса: «Мы хотим, чтобы в Польше был крупный командный центр НАТО, как, например, в Брюнсюме, где можно будет планировать и откуда можно будет проводить совместные операции НАТО. Это был бы чёткий сигнал Москве, который бы означал, что командование НАТО теперь присутствует и на востоке».