Independent: отказывать в финансировании можно — в споре о верховенстве права Европейский суд Польшу и Венгрию не поддержал

Высшая судебная инстанция Евросоюза отклонила иски Польши и Венгрии и постановила, что блок вправе отказывать в финансировании странам-участницам, «пренебрегающим демократическими правами и свободами», пишет The Independent. В Венгрии такой шаг назвали примером того, как ЕС «злоупотребляет своей властью», а в Польше призвали дать отпор «шантажу».

В среду 16 февраля Европейский суд в Люксембурге не удовлетворил претензию Венгрии и Польши и постановил, что финансирование стран — участниц ЕС может быть прекращено из-за нарушений принципа верховенства права, сообщает The Independent. Таким образом высшая судебная инстанция Евросоюза дала зелёный свет на финансовую меру воздействия на страны блока, «пренебрегающие демократическими правами и свободами».

Как обращает внимание издание, это постановление оспорить нельзя. Такое решение вызовет возмущение в Будапеште и Варшаве, которые ранее сталкивались в блоке с критикой за нарушения прав женщин, ЛГБТ, мигрантов, а также ограничения свобод судов, СМИ и гражданского общества. Из-за недовольства Евросоюза действиями Польши и Венгрии уже были заморожены фонды, предназначавшиеся для помощи в восстановлении экономики в условиях пандемии, а это €36 млрд для Варшавы и €7 млрд для Будапешта.

Впрочем, прежде чем начнётся процесс сокращения финансирования в рамках нового регулирования, может пройти несколько месяцев, добавляет газета. По плану до 2027 года Польша может претендовать на €75 млрд от Евросоюза, а Венгрия — по меньшей мере на €22,5 млрд.

The Independent также подчёркивает, что решение Европейского суда может усилить давление на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и вынудить её проводить более жёсткий курс в отношении нарушителей демократических принципов в блоке — то, от чего она раньше по большому счёту воздерживалась. «Сегодняшние постановления подтверждают, что мы на верном пути», — прокомментировала фон дер Ляйен решение суда. Также глава Еврокомиссии объявила, что исполнительная ветвь выработает дальнейшие действия в соответствии с новым решением в ближайшие недели.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала постановление Европейского суда политическим решением и примером того, как «Брюссель злоупотребляет своей властью». Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета заявил: «Мы должны защищать себя от нападок на наш суверенитет. Польша должна защищать свою демократию от шантажа, цель которого — отобрать у нас право самим за себя решать».

Несмотря на постановление Европейского суда, многие наблюдатели сомневаются в том, что теперь Еврокомиссия будет действовать быстро и в скором времени использует механизм отказа в финансировании. Как объясняет издание, механизм был введён ещё в ноябре 2020 года и вступил в силу в 2021-м, и чтобы его запустить, Еврокомиссия могла и не ждать судебного решения.

«Из законодательства ЕС чётко следует, что, когда сторона подаёт иск об отмене арбитражного решения, как в данном случае и сделали Венгрия и Польша, это не приостанавливает применение механизма, — отметил профессор политологии и права в Ратгерском университете в США Дэниел Келмен. — На самом деле, напротив, закон действителен и может применяться, пока его не заблокируют. Но Еврокомиссия приняла политическое решение его не применять до тех пор, пока не будут вынесены решения по делам. Плохо в этом то, что это дало Орбану (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. — ИноТВ) и Качиньскому (Ярослав Качиньский, вице премьер Польши и глава правящей партии «Право и справедливость». — ИноТВ) свободный год, в течение которого они могли не беспокоиться об этом механизме».

Во время своего ежегодного обращения в субботу 12 февраля Виктор Орбан заявил, что ЕС развязал «священную войну» под прикрытием обеспокоенности относительно принципа верховенства права: «Для них верховенство права — иснтрумент, с помощью которого они хотят слепить из нас нечто похожее на себя». В Польше министр юстиции Збигнев Зёбро поручил Конституционному трибуналу проверить законность решения — шаг, направленный на то, чтобы подорвать авторитет Европейского суда.

Как добавляет The Independent, даже если бы Еврокомиссия сразу задействовала механизм отмены финансирования, реальные последствия этой меры проявили бы себя не ранее, чем через шесть-девять месяцев. Сначала Венгрия и Польша должны получить уведомления и в течение месяца на них ответить. Затем в Еврокомиссии большинство должно проголосовать за применение механизма, а после у Будапешта и Варшавы есть возможность это оспорить.

«Можно сказать, что процесс продвигается недостаточно быстро, но у меня есть впечатление, что мы хотя бы движемся в верном направлении. Да, я несколько раздосадован тем, что это тянется так долго, но продолжаю надеяться, что мы одержим победу. Мы боремся за каждую душу в Европейском союзе. Это банкомат, из которого мы пытаемся вытрясти как можно больше денег, или сообщество с едиными ценностями и правилами, с которыми все согласны?» — поделился член европарламента Даниэль Фройнд.