Bloomberg: Россия может неожиданно получить рекордную прибыль за экспорт энергоносителей

Несмотря на трудности, российская экономика всё ещё может выйти с блестящими показателями торгового и платёжного баланса. Как пишет Bloomberg, эксперты ожидают, что в 2022 году Россия заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, что более чем на треть превышает показатели 2021 года. Однако это произойдёт в том случае, если только все из крупнейших торговых партнёров Москвы не перекроют краны для её экспортных энергоресурсов.

Экономика России испытывала трудности в течение первого месяца спецоперации на Украине, но она всё ещё может выйти с блестящими показателями торгового и платёжного баланса, если только все из её крупнейших торговых партнёров не перекроют краны для её экспортных энергоресурсов. Как пишет Bloomberg, эксперты ожидают, что, несмотря на все трудности, выпавшие на долю потребителей внутри страны, и удушающее давление на её финансы из-за рубежа, в 2022 году Россия заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, что более чем на треть превышает показатели 2021 года. Как прогнозируют в крупнейшем международном финансовом исследовательском учреждении — вашингтонском Институте международных финансов (IIF), — в 2022 году Россию может ожидать рекордное положительное сальдо счёта текущих операций, которое, по данным IIF, может достичь $240 млрд.

«Крупнейший драйвер положительного сальдо счёта текущих операций России продолжает выглядеть очень уверенно. Даже с учётом действующих санкций значительный приток твёрдой валюты в Россию, похоже, продолжится», — говорится в отчёте группы экономистов IIF во главе с Робином Бруксом.

Однако, пишет издание, эти расчёты могут измениться в случае введения полного эмбарго на продажу российских энергоресурсов. Даже без него добыча и экспорт нефти Россией уже падают, и Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в апреле Россия может потерять почти четверть своей добычи нефти.

Многие из традиционных покупателей страны также ищут другие варианты и предпочитают не подписывать новые контракты на поставки из России на фоне повсеместного осуждения российской спецоперации на Украине. Другие крупнейшие импортеры, такие как Индия, получают большие скидки. Спецоперация на Украине потрясла Германию и её союзников по ЕС, заставив их радикально изменить свою энергетическую политику. Евросоюз спешит сократить свою зависимость от России. Но в этом контексте показательно, что на данный момент Германия — крупнейшая экономика Европы — выступает против санкций или политического давления, которые могут привести к полному энергетическому эмбарго. Лишь несколько стран, включая США и Великобританию, ввели прямые запреты на импорт энергоресурсов из России.

«Доходы от углеводородов — это настоящий спасательный круг для российской экономики, помогающий смягчить последствия жёстких санкций и не допустить кризис платёжного баланса. Но даже без энергетического эмбарго инфляция в стране стремительно растёт, и на неё надвигается глубокая рецессия», — говорит Скотт Джонсон из Bloomberg Economics.

Тем не менее, по оценке крупнейшего консалтингового агентства TS Lombard, сочетание обесценивания рубля и более высокой цены на нефть в долларах принесёт в российский бюджет в этом году дополнительные 8,5 трлн рублей.

«Министерство финансов использует часть этих средств, чтобы смягчить удар, но будет действовать осторожно, чтобы не разогнать инфляцию. Похоже, что все эти санкции сильно ударят по неэнергетической части экономики. Россия будет ещё больше зависеть от экспорта энергии», — считает Мадина Хрусталёва, аналитик TS Lombard в Лондоне.

Как заключает издание, способность России продавать нефть и газ за границу может быть единственным, что удерживает экономику от ещё более серьёзных финансовых потрясений. IIF полагает, что полное энергетическое эмбарго в отношении России со стороны всего Евросоюза, Великобритании и США приведёт к сокращению производства в стране более чем на 20% и может стоить России до $300 млрд экспортных поступлений в зависимости от колебаний цен.