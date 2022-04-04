Sky News: в Великобритании прошли акции протеста из-за роста цен на электричество
Тысячи жителей Великобритании на выходных вышли на акции протеста против роста цен на энергоресурсы в стране, сообщает Sky News.
В Бирмингеме мать двоих детей Клэр Кодери рассказала журналистам, что на митинг её заставил прийти тот факт, что она больше не может позволить себе отопление дома. Будучи матерью-одиночкой двоих детей с дополнительными потребностями, Кодери вынуждена постоянно ухаживать за ними. До недавнего времени семье удавалось жить на пособие.
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