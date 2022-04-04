Sky News: в Великобритании прошли акции протеста из-за роста цен на электричество

В британских городах прошли массовые мероприятия в связи с кризисом стоимости жизни и резким ростом цен на энергоносители и коммунальные счета, сообщает Sky News. Пришедшие на митинг в Бирмингеме британцы рассказали о том, что им больше не хватает денег на жизнь.

Тысячи жителей Великобритании на выходных вышли на акции протеста против роста цен на энергоресурсы в стране, сообщает Sky News.

В Бирмингеме мать двоих детей Клэр Кодери рассказала журналистам, что на митинг её заставил прийти тот факт, что она больше не может позволить себе отопление дома. Будучи матерью-одиночкой двоих детей с дополнительными потребностями, Кодери вынуждена постоянно ухаживать за ними. До недавнего времени семье удавалось жить на пособие.

Однако сейчас для того, чтобы накормить детей, британке пришлось начать пользоваться услугами продовольственных банков. «Сначала мне было очень стыдно, очень стыдно. Но мне просто пришлось смириться с этим. У меня не было выбора», — заявила Кодери.

На митинг также вышел Дэниел Гулд, рассказавший, что его зарплаты больше не хватает на жизнь. По его словам, учитывая текущие расходы, у него фактически не остаётся денег на еду и топливо, и в 32 года ему приходится занимать у родителей. Гулд опасается, что в ближайшие месяцы не сможет платить за квартиру.

По словам управляющей продовольственным банком Бирмингема Шэрон Пауэр, пятница была самым напряжённым днём за всё время существования благотворительной организации. Однако она опасается, что те, кто регулярно жертвует продукты, в скором времени будут вынуждены прекратить это делать.

«На прошлой неделе ко мне подходили и говорили, что все они беспокоятся о том, как смогут продолжать вносить пожертвования из-за стоимости жизни в условиях кризиса», — приводит Sky News слова Пауэр.