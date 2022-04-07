Global Times: Америка наживается за счёт Европы на санкциях против России

С момента обострения российско-украинского конфликта Вашингтон активно требует от союзников вводить всё новые санкции против Москвы. Однако пристальный анализ показывает, что Европа при этом проигрывает, а США фактически получают экономическую выгоду от санкций, пишет Global Times. Американцы не заинтересованы в урегулировании конфликта, поскольку ухудшение отношений между ЕС и Россией позволяет им продвигать продажу своего оружия и энергоносителей в Европу, подчёркивается в статье.

Ситуация на Украине вновь обострилась, и Вашингтон вновь активно обсуждает с европейскими союзниками ужесточение ограничительных мер в отношении России. Однако история свидетельствует, что экономические санкции чаще всего способствуют лишь эскалации конфликта, а не наоборот, пишет Global Times. А если внимательно проанализировать ситуацию, то становится ясно, что именно США получают экономическую выгоду от введения всё новых ограничений против России, в то время как европейцам приходится за это расплачиваться, подчёркивается в статье.



С тех пор как Россия начала спецоперацию на Украине, Вашингтон постоянно требует от союзников ужесточить санкции — и большинство европейских стран уже последовали этим призывам. Однако по сравнению с экономическими дивидендами, которые Вашингтон получает от этих мер, Европа сталкивается с огромными потерями в самых разных сферах, констатирует Global Times.



Европейцы последовали за США, вводя всё новые необдуманные экономические ограничения против России. И теперь им приходится платить за это огромную цену, включая утрату собственной энергетической безопасности, а также столкнуться с серьёзными трудностями на пути восстановления своей экономики, пострадавшей из-за пандемии, подчёркивает автор. При этом сам Вашингтон подходит к вопросу санкций гораздо более гибко, всегда стремясь в первую очередь удовлетворить свои собственные интересы, говорится в статье.



Становится кристально ясно, что американские власти не проявляют искренней заинтересованности, когда дело касается урегулирования конфликта вокруг Украины, пишет Global Times. И это объясняется тем, что они могут извлечь большую выгоду из затянувшейся и углубляющейся вражды между ЕС и Россией, продвигая поставки американского оружия и энергоносителей в Европу, поясняет автор.



В то время как Вашингтон продолжает оказывать мощное давление на своих европейских союзников, требуя от них отказаться от покупки российской нефти, сами Соединённые Штаты на прошлой неделе предприняли шаги по увеличению импорта сырой нефти из России на 43%, или 100 тыс. баррелей в день, сообщается в статье.



Одновременно введение ограничений против России способствовало значительному наращиванию экспорта сжиженного природного газа из США в Европу, которая раньше получала более 40% своего газа из России. По данным Refinitiv, экспорт СПГ из США в прошлом месяце вырос на 16% и уже достиг рекордного уровня.



Между тем американцы планируют продолжить наращивать поставки. В совместном соглашении от 25 марта США объявили, что намерены экспортировать в этом году в Европу ещё не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, объясняя это намерением помочь европейцам «покончить с зависимостью от России» в энергетической сфере, отмечается в статье.



Американская валюта также обычно набирает силу, когда в мире происходит геополитический кризис или серьёзные потрясения на международных рынках, пишет Global Times. Сейчас США активно позиционируют свой финансовый рынок как «безопасное убежище» для капиталов, привлекая всё больше европейских активов, что помогает консолидировать стоимость доллара. Курс доллара продолжает расти, поскольку перспектива всё новых санкций против России подталкивает инвесторов активнее переключаться на доллары, поясняется в статье.



При этом сложности в сфере экономики из-за введения дополнительных ограничений, а также обостряющиеся проблемы из-за притока украинских беженцев продолжают негативно отражаться на многих европейских странах. Они начинают испытывать дефицит энергоресурсов, их экономика несёт дополнительное бремя, сфера социального обеспечения перегружена. Учитывая все негативные последствия, можно ожидать, что в ближайшие месяцы европейская экономика столкнётся с ещё большими трудностями и давлением, прогнозирует Global Times.



Глава экономического ведомства ЕС уже предупредил на прошлой неделе, что из-за обострения конфликта на Украине темпы роста европейской экономики в этом году значительно замедлятся и что опубликованный в начале года прогноз о 4%-ном росте в 2022 году необходимо будет пересмотреть в сторону понижения.



Предполагалось, что 2022 год станет годом восстановления мировой экономики от глобальных последствий пандемии COVID-19. Однако злоупотребление односторонними санкциями для реализации собственной геополитической стратегии со стороны американских властей приводит к тому, что мировая экономика вновь испытывает негативные последствия постоянно растущей неопределённости, подчёркивается в статье.



Наиболее существенное негативное влияние санкций, которые активно внедряют США, заключается в том, что эти меры подстёгивают и без того повышенную инфляцию, лишь усугубляя перебои в глобальной цепочке поставок и провоцируя рост цен на энергоносители, сырьё и многие другие товары, заключает Global Times. А по мере роста инфляции мировая экономика может столкнуться также и с проблемой стагфляции, что ещё больше усугубит ситуацию для рядовых наёмных работников, предупреждают эксперты.