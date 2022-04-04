Frei Welt: Запад не смог создать единый санкционный фронт против России, а только толкнул её в объятия Китая

Запад так и не смог изолировать Россию, сообщает Frei Welt. Напротив, своей санкционной политикой он активно способствует формированию блоков, а именно объединению России, Китая и Индии. И этот новый союз уже сейчас имеет преимущество по ресурсам и населению. В будущем же мир ожидает противостояние Азии и Америки, от которого больше всего проиграет Европа, рассказывает немецкое издание.

Идея создания «глобального правительства консенсуса», в рамках которого объединённые международные элиты могли бы навязывать отдельным государствам свою идеологию, привела к грандиозному провалу, пишет Freie Welt. Даже генеральный директор самого крупного «теневого банка» BlackRock Ларри Финк признаёт, что процесс глобализации, начатый после крушения Советского Союза, уже завершился.

И это отчётливо видно на примере того, что Западу так и не удалось создать единый санкционный фронт против России, объясняет немецкое издание. Китай и Индия продолжают выступать против штрафных мер в отношении Кремля. Правда, они ничего не предпринимают, чтобы их саботировать, но в то же время и не присоединяются к ним. И они не осуждают Москву. Напротив, Россия, самая большая по территории страна в мире с самыми богатыми запасами ресурсов и сырья, сближается с этими государствами, у которых самое большое население в мире. И многие маленькие страны — от Монголии до Ирана — присоединяются к этому процессу.

К тому же Россия, Китая и Индия планируют сделать свои платёжные системы независимыми от SWIFT. У Китая уже есть альтернативы, а Россия и Индия планируют их создать. Эти государства сближаются экономически и геополитически, что закономерно и с точки зрения географии, ведь все они находятся на территории континентальной Азии.

Получается, что, проводя политику санкций и изоляции, Запад под предводительством США и ЕС способствует формированию блоков. Иран приветствует такое развитие событий, ведь чем больше стран сидят в лодке с теми, кого презирают американцы и европейцы, тем сильнее этот блок. По ресурсам и населению он уже значительно превосходит Запад. А если Китай продолжит развиваться в технологической сфере, то в конечном счёте он станет лидером нового блока. При этом для этого Пекину даже не нужно будет вмешиваться в политическую шумиху. Гравитация событий сама толкает страны в объятия Поднебесной, объясняет Freie Welt.

И больше всего от происходящего проиграет Европа. Уже сейчас в ней разрываются цепочки поставок и производства. Она продолжает утрачивать своё влияние. В будущем мир ожидает противостояние между Азией и Америкой. «Европа же — это музей на другом конце света», — заключает издание.