SZ: правительство Германии не уверено, стоит ли высылать российских дипломатов

В Берлине рассматривают возможность высылки из Германии «значительного числа» российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы, сообщает Süddeutsche Zeitung. Однако в настоящий момент в правительстве ФРГ нет единой позиции по вопросу целесообразности этого шага. В Германии опасаются, что ответные меры Москвы могут также значительно сократить число немецких дипломатов в России, в том числе сотрудников Федеральной разведывательной службы Германии.

Правительство Германии рассматривает возможность высылки из Германии «значительного числа» российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы. В начале этой недели политический директор Министерства иностранных дел Германии Тьорвен Беллман обсудила со своими коллегами из стран G7 «пакет решений», в который также может войти отзыв аккредитаций у сотрудников диппредставительств России, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что федеральное правительство «тесно координирует со своими партнёрами дальнейшую реакцию» на проведение Россией спецоперации на Украине. Обсуждение возможных вариантов продолжается. «Было бы нецелесообразно объявлять о мерах заранее», — заявили в министерстве.

По информации Süddeutsche Zeitung, Германия может выслать аналогичное число сотрудников диппредставительств России, как это ранее сделали Нидерланды и Бельгия, то есть около 20 человек. В федеральном правительстве Германии пока обсуждаются различные варианты действий в этой связи.

Соответствующее решение должны принять ведомство федерального канцлера, министерство иностранных дел и министерство внутренних дел, однако в настоящий момент в федеральном правительстве нет единой позиции по вопросу целесообразности высылки дипломатов.

Как отмечает издание, спецслужбам Германии известно, что значительная часть сотрудников посольства России в Берлине неофициально работает на российские спецслужбы. Однако Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране Конституции считают, что они «в состоянии контролировать этих людей». При этом в последние несколько недель, по данным немецких спецслужб, эти сотрудники «вели себя неприметно».

Входящая в структуру ведомства федерального канцлера Федеральная разведывательная служба Германии опасается, что Москва в качестве ответной меры вышлет из России её сотрудников, что значительно сократит число немецких дипломатов в России. У спецслужбы есть официальная резидентура при посольстве Германии в России, в которой работают два человека.

Как утверждает издание, сотни агентов российских спецслужб в Европе имеют дипломатическую неприкосновенность и аккредитованы как обычные сотрудники посольств. По оценкам Федерального ведомства по охране Конституции, в прошлом году шпионская деятельность России в Германии вновь достигла «масштабов времён холодной войны».

На этой неделе Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили о высылке в общей сложности 43 российских дипломатов. Министерства иностранных дел этих стран обвинили россиян в работе на разведслужбы, а также в участии в действиях по манипуляции общественным мнением.

США и Великобритания также усилили давление на правительство Германии — они ожидают от него скорейших шагов. Обе страны уже объявили о масштабных высылках дипломатов, и в диппредставительствах этих стран в России осталось лишь небольшое число сотрудников. Во вторник Бельгия выслала 21 российского дипломата. В тот же день Нидерланды объявили персонами нон грата 17 сотрудников диппредставительств России, Ирландия — четырёх, Чехия — одного.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин «с разочарованием» указал на невозможность скоординированной высылки российских дипломатов из всех 27 стран — членов ЕС. Такой шаг давно обсуждался и в правительстве Германии, однако ФРГ не удалось добиться выработки единой позиции ЕС по этому вопросу. Ещё неделю назад Польша, Болгария, страны Прибалтики и Словакия объявили персонами нон грата десятки российских дипломатов. Польша отозвала аккредитацию у 45 сотрудников российских диппредставительств.