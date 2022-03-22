Europe 1: «это великая держава» — французский евродепутат призвала вернуться к диалогу с Россией

Депутат Европарламента Надин Морано призвала вернуть Россию в «концерт наций» и возобновить дипломатические переговоры с ней, несмотря на спецоперацию на Украине, сообщает Europe 1. Морано подчеркнула, что ситуация на Украине сложнее, чем кажется Западу, ведь война в Донбассе идёт уже много лет, а Эммануэль Макрон сделал недостаточно для соблюдения Минских соглашений.

Отвечая на вопрос о конфликте на Украине и его последствиях для дипломатических отношений, депутат Европарламента Надин Морано заявила, что Россия «призвана вернуться» в концерт наций, несмотря на военную спецоперацию, сообщает Europe 1. «Россия — великая страна», — констатировала депутат, назвав, однако, происходящее на Украине «катастрофой».

Депутат Европейского парламента от партии «Республиканцы» считает, что у страны Владимира Путина всегда должно быть своё место в дипломатических отношениях. Морано напомнила, что несколько лет назад создала парламентскую группу, которая называлась «За новый диалог с Россией», и приглашала Владимира Путина приехать и выступить перед Европейским парламентом. «Я сожалею, что этого не было сделано», — добавила она.

Хотя Надин Морано и «осуждает то, что произошло на Украине», она утверждает, что ситуация на самом деле «намного сложнее», ведь война в Донбассе идёт уже много лет, но СМИ не показывают её с утра до вечера. Морано сетует, что не были предприняты эффективные шаги для недопущения сегодняшней ситуации вместо заявлений о том, что Украина призвана вступить в НАТО.

Бывший заместитель министра труда времён президентства Николя Саркози также сожалеет о том, что «Эммануэль Макрон во время своего пребывания в должности недостаточно контролировал соблюдение Минских соглашений». Не менее критически она оценивает и итоги других внешнеполитических инициатив уходящего президента, в частности, в Мали, Ливане. «Он показал мускулы в Ливане... и мы ничего не получили. С Мали то же самое. Нас выгнали, а у нас там осталось 58 солдат». «Международный послужной список Эммануэля Макрона так же плох, как и его национальная политика», — делает вывод евродепутат.