SZ: более независимая Франция в более сильной Европе — Макрон рассказал о своих планах на второй срок

Спустя две недели «небрежной» президентской кампании и «расплывчатых» намёков Эммануэль Макрон наконец представил свою предвыборную программу, пишет Süddeutsche Zeitung. Во времена «новой эпохи» потрясений его цель — перевооружение, и не только в военной сфере. Во главу угла Макрон по-прежнему ставит стремление к «более независимой Франции в более сильной Европе».

Эммануэль Макрон проводит свою президентскую кампанию довольно «небрежно». Он может себе это позволить: по данным опросов, Макрон уверенно лидирует, опережая своих ближайших соперников на 12 процентных пунктов. Скорее всего, 24 апреля он примет участие во втором туре выборов. Действующий президент Франции объявил о выдвижении своей кандидатуры только 3 марта. После этого в течение двух недель он делал «лишь расплывчатые и довольно краткие намёки» на то, как он собирается управлять Францией следующие пять лет, пишет Süddeutsche Zeitung.

В этот четверг Макрон наконец начал говорить по существу. В Обервилье, пригороде Парижа, он представил свою программу. На «подчёркнуто будничной пресс-конференции» — без музыки, без помпы. Тем более проникновенным казался его краткий очерк «новой эпохи», в которую сейчас вступил мир. По его словам, трагедия вернулась в политику, и не только из-за событий на Украине. Человечество находится в эпицентре крупных потрясений с точки зрения климата, демографии, технологий и прежде всего демократии. Однако ответ на все эти вызовы, считает Макрон, не должен заключаться в своего рода «ностальгии», «возвращении к старым добрым временам», о чём грезят некоторые его конкуренты на краях политического спектра. Макрон убеждён: все проблемы необходимо решать «с полной уверенностью в прогрессе» — как в техническом, так и в социальном.

Как и в ходе своего первого президентского срока, Макрон ставит на передний план стремление к «более независимой Франции в более сильной Европе». Это касается всех уровней: компании должны стать более конкурентоспособными — на технологии будущего будет выделено €30 млрд. Сельское хозяйство должно производить больше продукции в самой Франции. Новые атомные электростанции и расширенное использование возобновляемых источников энергии также призваны укрепить независимость. Макрон подчеркнул, что Франция может стать первой крупной страной, которая будет обходиться без ископаемых видов топлива. По мнению Макрона, некоторые ключевые области энергетики должны перейти под крыло государства. Должно измениться и ценообразование, прежде всего на электроэнергию. Армия должна стать более гибкой — чтобы иметь возможность вести одну из тех «войн высокой интенсивности», что угрожают Европе. К 2025 году оборонный бюджет должен увеличиться с нынешних €41 млрд до €50 млрд.

Макрон стремится к «перевооружению» и в области культуры. По его словам, необходимо защищать свободу информации — уже сейчас понятно, какую важность она приобретёт в будущем. Должна быть создана «Европейская метавселенная», не зависящая от крупных американских и китайских корпораций, — этим выражением Макрон намекнул на новое название Facebook. Кроме того, действующий президент планирует выделять больше средств на университеты и комплексную реформу образования.

По словам Макрона, в области заработной платы и занятости он добился значительных результатов уже в первый президентский срок: налоги упали, а занятость выросла. При этом, считает президент, необходимо продолжать работу над этим вопросом. Он не отказался от идеи пенсионной реформы: возраст выхода на пенсию должен быть повышен с нынешних 62 до 65 лет. Кроме того, Макрон намерен реорганизовать трудоустройство и добиться полной занятости. По мнению Макрона, для того, чтобы повысить стимулы к возвращению на работу, необходим пересмотр пособий по безработице.

«Как по заказу», в четверг пришла новость о том, что за первые пять лет пребывания Макрона у власти покупательная способность французов в целом увеличилась. Согласно исследованию, проведённому институтом экономических исследований OFCE, очевидными победителями стали люди со средним доходом: они извлекли наибольшую выгоду из налоговых льгот и трансфертных платежей. Однако сократить разрыв между самыми бедными и самыми богатыми Макрону так и не удалось.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, Макрону не помешало бы решить ещё одну проблему — отсутствие близости к народу, «образ отчуждённого Юпитера», парящего над всеми остальными. Для решения этой задачи Макрон планирует вернуться к формату гражданских диалогов. Об их организации Макрон объявил после волны протестов «жёлтых жилетов». В предвыборной программе подчёркивается, что «Le Grand Débat» должен проходить на регулярной основе.