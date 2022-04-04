Do Rzecy: Польша разочарована новым пакетом антироссийских санкций от Еврокомиссии

Европейская комиссия намерена ввести новые санкции в отношении России, однако вместо ужесточения существующих ограничений она в некоторых областях их ослабляет, пишет Do Rzeczy. Издание называет некоторые из них и вовсе пустым жестом, который лишь подчёркивает бездействие ЕС — а именно запрет на экспорт авиационного топлива из ЕС, который Россия у Европы и так не покупала.

В выходные государства — члены ЕС обсудили очередной пакет санкций, в результате чего Европейская комиссия представила предложения касательно новых санкций в отношении России. Польша не скрывает своего разочарования окончательным результатом этих переговоров, потому что вместо ужесточения санкций Брюссель в некоторых областях смягчает уже существующие ограничения, пишет Do Rzeczy.

Издание обращает внимание на то, что россияне уже начали умело обходить западные санкции, но, похоже, Европа не намерена исправлять такое положение дел. Критики новых санкционных планов ЕС обращают внимание на то, что эти ограничения будут лишь «косметическими».

Европейская комиссия по-прежнему не допускает введения санкций в отношении энергетического сектора — нефти, газа и угля, впрочем, как и в отношении транспортной области. Конечно, Брюссель намерен запретить экспорт авиационного топлива в Россию, но проблема состоит в том, что Россия и вовсе не импортирует его из ЕС. «Следовательно, это пустой жест, который лишь подчёркивает бездействие ЕС», — отмечает Do Rzeczy. В планы Европейской комиссии также входит исключение российских компаний из участия в тендерах, но при этом запрет не должен будет распространяться на сотрудничество в области атомной и космической энергетики.

Одновременно Брюссель предложил вычеркнуть из санкционного списка автозапчасти для машин класса люкс и ослабить санкции в отношении предметов роскоши, в плане космического сотрудничества с Россией и поставок топлива для атомных электростанций. Более того, Еврокомиссия склонна согласиться на то, чтобы Сербия — кандидат в члены ЕС — не была обязана присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза. «Мы точно не дадим своего согласия на это», — добавил дипломат ЕС.