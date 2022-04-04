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FAZ: Еврокомиссия запретит использование израильской шпионской программы Pegasus в ЕС

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Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова заявила о намерении принять меры против использования израильского шпионского программного обеспечения Pegasus в Европе, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как напоминает издание, спецслужбы ряда стран подозреваются в применении Pegasus для слежки за мобильными устройствами журналистов, политиков и активистов. Среди государств ЕС лицензии на использование Pegasus для своих спецслужб получили, в частности, Польша и Венгрия.
FAZ: Еврокомиссия запретит использование израильской шпионской программы Pegasus в ЕС
AP

Еврокомиссия намерена принять меры против использования шпионского программного обеспечения Pegasus в Европе. Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что отказ от использования неоднозначного программного обеспечения помог бы Европе «убедить остальной мир в важности защиты персональных данных», сообщает Frankfurter Allgemeine.

«Я занимаюсь поиском правовых механизмов эффективного реагирования на использование Pegasus на уровне ЕС», — заявила Йоурова. В этой связи она указала на работу над новым соглашением о передаче персональных данных с США. «Мы требуем от США прилагать больше усилий в области защиты персональных данных, — отметила она. — Но в таком случае мы должны навести порядок у себя дома».
 
Программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, позволяет получить доступ к мобильному устройству и хранящимся на нём данным. Кроме того, программа способна включать камеру и микрофон незаметно для владельца устройства. Среди государств ЕС лицензии на использование Pegasus для своих спецслужб получили, в частности, Польша и Венгрия.
 
В прошлом году расследование 17 средств массовой информации из разных стран мира показало, что спецслужбы ряда государств систематически используют Pegasus для слежки за журналистами, политиками, главами государств, активистами и руководителями предприятий. В списке стран, использующих программное обеспечение в целях слежки, оказались Польша и Венгрия, которые годами подвергались нападкам со стороны Брюсселя из-за нарушения принципов верховенства права.
 
«Конечно, национальная безопасность — это священная территория государств-членов, — подчеркнула Йоурова. — Однако я не понимаю, почему Pegasus следует использовать против журналистов и оппозиционных партий». Она не согласна с утверждением некоторых стран — членов ЕС о том, что Брюссель не должен играть в этой сфере никакой роли: «Это неправильно».
 
Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также заявила о намерении добиться внесения поправок в Основной закон ФРГ о расширении федеральных полномочий в области кибербезопасности до конца этого года. «Мы планируем укрепить оборонный потенциал и предоставить федеральному правительству ведущую роль», — заявила Фезер на фоне «усиливающейся угрозы кибератак со стороны России» в связи с украинским кризисом. Однако для этого, по её словам, потребуется внести поправки в Основной закон ФРГ.
 
«Только федеральное правительство может эффективно противостоять комплексным и транснациональным угрозам, связанным с кибератаками, — подчеркнула Фезер. — У нас есть широкий опыт работы с Национальным центром кибербезопасности, объединившим средства всех органов безопасности». Однако, по её словам, центральная роль федерального правительства должна быть закреплена в Конституции. До сих пор предотвращение угроз в области кибербезопасности находилось в основном в сфере полномочий федеральных земель.
 
По словам Фезер, она также занимается разработкой «активных мер, выходящих за рамки устранения последствий кибератак». Правительство должно получить возможность «влиять на атакующие системы и тем самым прекращать текущие атаки или предотвращать новые».
 
Фезер намерена уже в этом году «внести предложение» о поправках к Основному закону и «в срочном порядке» обсудить его с блоком ХДС/ХСС. В этом направлении, по словам Фезер, уже отмечаются «положительные сигналы» со стороны федеральных земель. Все сходятся во мнении относительно «необходимости действовать». Помимо бундестага, для внесения поправок в Основной закон требуется большинство — две трети — голосов членов бундесрата, пишет Frankfurter Allgemeine.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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