Süddeutsche Zeitung заподозрила внешнюю разведку Германии в использовании израильской шпионской программы

Федеральная разведывательная служба Германии использует шпионское программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, показало расследование газеты Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, спецслужбы ряда стран применяли его для слежки за мобильными устройствами политиков, журналистов и правозащитников. По всей видимости, правительство Германии скрыло от контролирующих органов бундестага, что внешняя разведка также использует спорную технологию.

Немецкие органы безопасности, очевидно, используют шпионское программное обеспечение Pegasus намного активнее, чем было известно ранее, пишет Süddeutsche Zeitung. Как показало расследование Süddeutsche Zeitung, Zeit, NDR и WDR, помимо Федерального ведомства уголовной полиции, Федеральная разведывательная служба также использует спорную технологию.

Как отмечает издание, программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group, позволяет получить доступ к мобильному устройству и хранящимся на нём данным и осуществляемой с его помощью коммуникации независимо от того, зашифрована она или нет. В июле международное исследование, инициированное некоммерческой организацией Forbidden Storie, показало, что спецслужбы ряда стран систематически используют Pegasus для слежки за журналистами, правозащитниками и представителями оппозиции. Израильская компания NSO пообещала расследовать все случаи неправомерного использования программы. Недавно лондонский суд пришёл к выводу, что эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум использовал программу для слежки за мобильными устройствами своей бывшей жены и её адвокатов.

Как утверждает издание, немецкие органы безопасности интересуются программой Pegasus уже в течение нескольких лет. В 2017 году в Висбаден отправилась делегация компании-производителя, чтобы представить технологию Федеральному ведомству уголовной полиции Германии. В конце 2020 года власти наконец согласились приобрести специальную версию шпионского программного обеспечения, которое, как утверждается, было приведено в соответствие с немецким законодательством. Как именно был модифицирован Pegasus, пока неясно. В ответ на запрос комитета бундестага по внутренним делам Федеральное ведомство уголовной полиции лишь подтвердило, что программное обеспечение уже используется.

Правительство Германии, очевидно, скрыло от органа парламентского контроля, который, помимо прочего, отвечает за надзор за деятельностью Федеральной разведывательной службы, что немецкая внешняя разведка также долгое время использовала спорное программное обеспечение. Где именно Федеральная разведывательная служба использует технологию Pegasus, неизвестно.

«Будь то в парламентских органах или в его ответах на конкретные вопросы депутатов —федеральное правительство занимает выжидательную позицию там, где это возможно», — считает замглавы комиссии бундестага по контролю за деятельностью спецслужб и депутат от зелёных Константин фон Нотц. По его словам, правительство должно «наконец выложить все карты на стол». По мнению депутата бундестага от Левой партии Мартины Реннер, этот случай свидетельствует о недостаточном парламентском контроле над спецслужбами. Она требует ввести «запрет на приобретение агрессивного шпионского программного обеспечения для органов власти Германии». Свободная демократическая партия также неоднократно призывала прекратить слежку со стороны «государственных троянцев», передаёт Süddeutsche Zeitung.