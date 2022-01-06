SZ: польские СМИ заполучили доказательства покупки властями израильской программы для слежки за оппозицией

Правительство Польши подозревается в использовании израильской шпионской программы для слежки за представителями оппозиции перед парламентскими выборами 2019 года, сообщает Süddeutsche Zeitung. Это подтверждают отчёты Верховной контрольной палаты Польши, попавшие в распоряжение польских СМИ. Как отмечает издание, документы содержат информацию о покупке Сеймом программного обеспечения — и сокрытии этого факта от депутатов, пишет Süddeutsche Zeitung.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался развеять подозрения в том, что его правительство следило за своими политическими оппонентами с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus. Однако, вероятно, это были не просто «фейковые новости». Действия правительства могли повлиять на исход парламентских выборов осенью 2019 года. В отчётах Верховной контрольной палаты Польши содержится информация о покупке Сеймом программного обеспечения в сентябре 2017 года — и сокрытии этого факта от депутатов, пишет Süddeutsche Zeitung.

Лидер оппозиции Дональд Туск уже заявил о «самом глубоком и серьёзном кризисе демократии с 1989 года» и сравнил его с Уотергейтским скандалом, который привёл к отставке президента США Ричарда Никсона в 1972 году. Сообщается, что жертвами шпионской программы стали прокурор Ева Врзосек, юрист Роман Гертых и депутат Сейма Кшиштоф Брейза, возглавлявший в 2019 году предвыборную кампанию либерально-консервативной партии «Гражданская платформа», лидером которой сейчас является Дональд Туск.

Брейза уверен, что исход выборов 2019 года был бы иным, если бы его смартфон не был взломан. Тогда TVP, польская государственная телекомпания, опубликовала SMS-сообщения, якобы написанные Брейзой, и пыталась убедить общественность в том, что Брейза координирует кампанию по разжиганию ненависти против политических оппонентов. В результате Брейза был вынужден оставить должность главы избирательного штаба. В социальных сетях Брейза опубликовал оригинальный текст сообщений. Он заявил, что никогда не сможет объяснить, как TVP получил его SMS. В октябре 2021 года в интервью Gazeta Wyborcza он заподозрил, что за ним велась слежка с помощью программного обеспечения Pegasus. Незадолго до Рождества его подозрения подтвердились.

Исследователи лаборатории Citizen Lab из Университета Торонто установили, что с апреля по октябрь 2019 года смартфон Брейзы подвергался атакам 33 раза. Программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group, позволяет взламывать смартфоны и скачивать с устройств сообщения, фотографии, пароли и истории браузера, а также способно незаметно включать камеру и микрофон. Смартфон юриста Гертиха, клиентами которого высокопоставленные деятели оппозиции, подвергался атакам 18 раз, также перед выборами 2019 года. Мобильный телефон прокурора Евы Врзосек был взломан единожды летом 2021 года.

Врзосек выступает против судебных реформ, проводимых партией «Право и Справедливость», подрывающих, по мнению Еврокомиссии, верховенство права в Польше. Она борется за независимость прокуратуры. Из-за своей позиции она дважды подвергалась дисциплинарным взысканиям. Она сообщила о взломе, однако прокуратура отказалась возбуждать дело в связи с тем, что Врзосек не захотела отдавать свой смартфон. Она сообщила СМИ, что предоставила бы устройство после начала расследование. Она сосалась на многочисленные случаи исчезновения улик после передачи их следствию.

Во вторник Дональд Туск заявил, что «Гражданская оборона» инициирует создание комиссии по расследованию использования программного обеспечения Pegasus. Официальный представитель правительства Пётр Мюллер подчеркнул, что не видит причин для создания комиссии. В случае сомнений он предложил Туску обратиться в прокуратуру.

Ранее депутат «Гражданской обороны» передал Gazeta Wyborcza отчёт Верховной контрольной палаты Польши, в котором содержится информация о покупке израильского программноого обеспечения Pegasus примерно за €5,4 млн евро в 2017 году. В документе указывается, что средства для приобретения программы были привлечены из не предназначенного для этих целей фонда. Кроме того, отмечается, что факт покупки был намеренно скрыт от депутатов и чиновников. Они одобрили выделение средств, не имея информации о том, для чего они предназначаются. Покупка была совершена через фонд под названием «Помощь пострадавшим и борьба с последствиями преступлений», передаёт Süddeutsche Zeitung.