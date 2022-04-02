Шольц: Западным Балканам нужна «чёткая европейская перспектива», иначе придут Россия и Китай

На фоне боевых действий на Украине Германия и Австрия призвали ускорить процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан, сообщает Das Erste. Этим государствам нужна «чёткая европейская перспектива», иначе они станут уязвимыми и открытыми для влияния других игроков, в частности России и Китая, подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Это важно для нас с точки зрения геополитики», —объяснил он.

На фоне ситуации на Украине Германия и Австрия хотят ускорить процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан, сообщает Das Erste. Им необходима «чёткая европейская перспектива», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером. «Любая дальнейшая задержка сделает Западные Балканы уязвимыми и открытыми для влияния других государств», — подчеркнул он, предостерегая, что этот регион может стать сферой влияния России и Китая.

На данный момент Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус кандидатов на вступление в ЕС, поясняет немецкий телеканал. Босния-Герцеговина и частично признанная республика Косово считаются «потенциальными» кандидатами, что ещё сильнее отдаляет их от членства в союзе.

Конкретные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии должны были начаться уже давно, но они постоянно срывались из-за сопротивления различных стран ЕС, в частности Нидерландов, Франции и Болгарии, которые делали это по внутриполитическим причинами.

На фоне боевых действий на Украине необходимо убедить скептиков в Евросоюзе, заявил Нехаммер. Он подчеркнул, что у Австрии богатая совместная история со странами Западных Балкан: «Нам нужно не только говорить о возможной европейской перспективе, но и действовать в соответствующем направлении».

Шольц, как и его предшественница Ангела Меркель, годами активно выступавшая за расширение ЕС на Западных Балканах, призвал к началу переговоров с Албанией и Северной Македонией. «Но нам также нужно продвигать в ЕС институциональные реформы, чтобы обеспечить себе возможность расширятся, — подчеркнул он. — С точки зрения геополитики, для нас важно, чтобы мы действительно тут ускорились, взялись за работу и дали перспективу людям в этих странах».