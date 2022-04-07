SCMP: Москва рассчитывает обойти санкции на микрочипы для банковских карт с помощью Китая

Западные экономические ограничения и пандемия привели к сокращению поставок микропроцессоров для банковских карт «Мир», сообщает South China Morning Post. Тем не менее, по словам издания, российские власти собираются решить эту проблему с помощью китайских производителей.

На фоне санкций и роста спроса на банковские карты платёжной системы «Мир» Россия столкнулась с нехваткой микропроцессоров. Тем не менее Москва надеется, что ей удастся решить эту проблему с помощью китайских производителей, передаёт South China Morning Post.

Западные экономические ограничения, принятые с началом спецоперации на Украине, отрезали Россию от мировой финансовой системы. Некоторые крупнейшие банки страны больше не имеют доступа к глобальной системе обмена сообщениями SWIFT, а международные платёжные карты Visa и MasterCard прекратили обслуживание российских счетов за рубежом, напоминает издание.

По словам South China Morning Post, член правления Национальной системы платёжных карт (НСПК) Олег Тишаков объяснил, что дефицит микропроцессоров вызван двумя факторами. Азиатские компании приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики перестали сотрудничать с Москвой из-за санкций.

«Мы ищем новых поставщиков микрочипов и уже нашли двух в Китае. Процесс сертификации продолжается», — заявил Тишаков. При этом чиновник не стал вдаваться в подробности сделки.

По некоторым оценкам, с конца 2021-го по март текущего года НСПК выпустила 2 млн карт «Мир». Их общее количество сейчас составляет не менее 116 млн, обращает внимание South China Morning Post.

Все крупные российские банки сообщают о повышенном спросе на отечественные карты, часть которых теперь выпускается с интегрированной китайской системой UnionPay, что позволяет пользоваться ими за границей. «Мир» также принимают в Турции, Вьетнаме, а также в ряде бывших советских республик, заключает издание.