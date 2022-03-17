Daily Sabah: в Турции зафиксировали всплеск интереса россиян к открытию банковских счетов

На фоне введения Западом санкций против Москвы россияне стали проявлять повышенный интерес к открытию банковских счетов в Турции, пишет Daily Sabah. Как отмечает газета, подобный тренд обусловлен как стремлением граждан России оперировать своими сбережениями на мировом финансовом рынке, так и покупать товары и услуги на территории Турции.

На фоне введения западных санкций россияне, которые покинули свою страну и оказались в Турции, спешат открыть банковские счета в этой стране, чтобы иметь возможность вложить свои сбережения в мировую финансовую систему, а также иметь возможность покупать различные необходимые им для жизни товары и услуги, пишет Daily Sabah.

Ранее многие россияне устремились в Турцию, чтобы избежать призыва или же по той причине, что они потеряли работу или ожидают ужесточения санкций.

Вместе с тем, Анкара пока не присоединилась к западным санкциям, введённым против России. При этом Анкара прикладывает усилия на дипломатическом фронте, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, призывая все стороны проявить сдержанность. Несмотря на то, что Анкара не поддержала международные санкции, направленные на изоляцию Москвы, она закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода некоторых российских судов.

С начала конфликта Анкара предложила себя как посредника между Киевом и Москвой, а также организовала мирные переговоры в Анталье с участием министров иностранных дел обеих стран.

В результате благодаря своему нейтралитету Турция превратилась в предпочтительную для поездки страну на фоне кризиса, особенно учитывая, что российские туристы и так любят летать туда на отдых.

Согласно докладу экономической газеты Dünya, которая ссылается на свои источники в банковском секторе, в последние недели наблюдается значительный рост спроса со стороны российских граждан, желающих открыть банковский счёт в Турции.

Ранее Центральный банк России ограничил переводы денежных средств за рубеж. Регулятор также установил лимит на снятие средств с валютных счетов в российских банках в размере $10 тыс., допустив снятие большей суммы в рублях. Все эти меры усложняют жизнь российским гражданам, покидающим страну.

При этом в Турции для открытия банковских счетов гражданам иностранных государств нужен адрес проживания, налоговый номер, номер паспорта и номер мобильного телефона. Учитывая, что рубль, судя по всему, больше нельзя назвать свободно конвертируемой валютой, счёт нужно открыть в турецких лирах.

По словам источников Dünya, счета в турецких лирах полезны для россиян по двум причинам. Во-первых, они могут тратить лиры на жизнь в Турции. Во-вторых, они могут открывать счета на рынке форекс в лирах, а затем оперировать своими сбережениями в рамках международной системы. Источники газеты также ожидают дальнейшего роста спроса на счета в турецких банках из-за того, что санкции в отношении России с большой долей вероятности будут только ужесточатся.

Россияне также могут совершать операции ещё одним способом — через рынок криптовалют. Рекордные объёмы криптоторговли в России в последние недели, по словам аналитиков, вполне отражают эту тенденцию, учитывая, что криптовалютные биржи Binance (крупнейшая в мире) и Kraken (крупнейшая в Европе) пока не ограничили россиянам доступ к своим платформам.