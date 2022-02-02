HDN: «ковиду вопреки» — в 2021 году Турция заработала на туристах вдвое больше, чем в 2020-м
Согласно официальным данным, доходы Турции от туризма за год выросли на 103% и составили в прошлом году $24,48 млрд, сообщает HDN. Как отмечает издание, это свидетельствует о восстановлении отрасли после первой волны мер по борьбе с пандемией COVID-19 в 2020 году.
Как передаёт газета со ссылкой на данные Турецкого статистического института, показатели доходов за прошлый год не дотянули до рекордно высокого уровня в размере $34,5 млрд, установленного в 2019 году — до пандемии. В прошлом году Турцию посетило 29,4 млн человек, что на 85,5% больше, чем в 2020 году, но меньше, чем 51,9 млн туристов, отправившихся в Турцию в 2019-м. Данные показали, что в прошлом году гости страны потратили больше всего на еду и напитки (почти $5,4 млрд), а также на одежду и обувь ($3,2 млрд).
Министерство культуры и туризма также объявило, что количество посещений Турции иностранцами выросло за год на 94% в год по сравнению с 2020 годом. Главным туристическим направлением стал Стамбул: его посетило более 9 млн человек — это 36,5% от всех иностранных туристов, посетивших страну в 2021 году. За ним следует средиземноморский курортный город Анталия, который в прошлом году посетили 8,7 млн иностранных туристов. Третьим по популярности направлением стала северо-западная провинция Эдирне, граничащая с Болгарией и Грецией, где отдыхало около 2,6 млн иностранцев.
Что касается национальностей иностранцев, отдыхавших в Турции, первое место заняла Россия — Турцию посетило около 5 млн россиян, это 19% от всех иностранных туристов. За ней следуют Германия (12,5%, или 3,1 млн) и Украина (8,3%, или 2,1 млн). Как подчёркивает газета, доходы от туризма жизненно важны для бюджета Турции и поддержания стабильной стоимости турецкой лиры.
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