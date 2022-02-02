HDN: «ковиду вопреки» — в 2021 году Турция заработала на туристах вдвое больше, чем в 2020-м

Доходы Турции от туризма в 2021 году выросли вдвое по сравнению с 2020 годом, сообщает HDN. Как отмечает издание, первое место по количеству отдыхающих на турецких курортах заняла Россия. Тем не менее прошлогодние успехи всё ещё не дотягивают до уровня 2019 года, когда индустрия туризма в стране достигла рекордных показателей, подчёркивает газета.

Согласно официальным данным, доходы Турции от туризма за год выросли на 103% и составили в прошлом году $24,48 млрд, сообщает HDN. Как отмечает издание, это свидетельствует о восстановлении отрасли после первой волны мер по борьбе с пандемией COVID-19 в 2020 году.

Как передаёт газета со ссылкой на данные Турецкого статистического института, показатели доходов за прошлый год не дотянули до рекордно высокого уровня в размере $34,5 млрд, установленного в 2019 году — до пандемии. В прошлом году Турцию посетило 29,4 млн человек, что на 85,5% больше, чем в 2020 году, но меньше, чем 51,9 млн туристов, отправившихся в Турцию в 2019-м. Данные показали, что в прошлом году гости страны потратили больше всего на еду и напитки (почти $5,4 млрд), а также на одежду и обувь ($3,2 млрд).

Министерство культуры и туризма также объявило, что количество посещений Турции иностранцами выросло за год на 94% в год по сравнению с 2020 годом. Главным туристическим направлением стал Стамбул: его посетило более 9 млн человек — это 36,5% от всех иностранных туристов, посетивших страну в 2021 году. За ним следует средиземноморский курортный город Анталия, который в прошлом году посетили 8,7 млн иностранных туристов. Третьим по популярности направлением стала северо-западная провинция Эдирне, граничащая с Болгарией и Грецией, где отдыхало около 2,6 млн иностранцев.

Что касается национальностей иностранцев, отдыхавших в Турции, первое место заняла Россия — Турцию посетило около 5 млн россиян, это 19% от всех иностранных туристов. За ней следуют Германия (12,5%, или 3,1 млн) и Украина (8,3%, или 2,1 млн). Как подчёркивает газета, доходы от туризма жизненно важны для бюджета Турции и поддержания стабильной стоимости турецкой лиры.