People's Daily: Китай увеличивает использование цифрового юаня

После успехов, достигнутых в реализации цифрового юаня за последние годы, эксперимент по его использованию планируется расширить на ещё большее число городов страны. Как пишет People's Daily, уже разработаны тиражируемые и способные к распространению онлайн- и оффлайн-модели применения цифрового юаня в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, общественное питание, туризм и административные платежи.

Эксперимент по использованию цифрового юаня в Китае будет расширен на ещё большее число городов страны после успехов, достигнутых в его реализации за последние годы. Как передаёт People's Daily, об этом сообщается в заявлении, опубликованном народным банком Китая.

Как отмечается в заявлении, цифровая фиатная валюта будет доступна в Тяньцзине, Чунцине, Гуанчжоу, Фучжоу и Сямэне, а также в шести городах провинции Чжэцзян, где пройдут Азиатские игры — 2022.

Эксперимент по использованию цифрового юаня был проведён более чем в десяти местах, включая Шэньчжэнь, Шанхай и новый район Сюнань. Недавно в этот эксперимент были включены Пекин и Чжанцзякоу после того, как цифровой юань был опробован в ходе зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Как заявили на заседании Народного банка Китая, были разработаны тиражируемые и способные к распространению онлайн- и оффлайн-модели применения цифрового юаня в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, общественное питание, туризм и административные платежи.

По данным на конец 2021 года, общий объём транзакций с использованием цифрового юаня в Китае составил почти 87,57 млрд юаней, или $13,78 млрд.