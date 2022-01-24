N-TV: курс биткойна продолжает обваливаться из-за денежной политики США

С ноября 2021 года курс главной мировой криптовалюты биткойн упал почти в два раза, сообщает N-TV. Как отмечает издание, основная причина резкого снижения заключается в денежной политике ФРС США: регулятор анонсировал последовательное повышение процентных ставок, что, в свою очередь, негативно сказывается на высокорисковых вложениях, таких как криптовалюты.

Курсы криптовалют снова начали снижаться, пишет N-TV. Биткойн снизился на 4% и приближается к отметке в $35 тысяч: таким образом, с ноября курс самой известной и крупной криптовалюты в мире упал почти вдвое. Падение также продолжила и вторая по объёму криптовалюта — Ether.

Как отмечает издание, основным фактором снижения для криптовалют сейчас является денежная политика США. Ожидается, что ФРС США отреагирует на высокую инфляцию повышением процентных ставок: в самом регуляторе уже сообщили о трёх повышениях, запланированных на 2022-й год.

Высокие процентные ставки, как правило, являются крайне негативными фактором для высокорисковых вложений, к которым, в том числе, относятся криптовалюты, пишет N-TV. Причина заключается в том, что растущие ставки повышают привлекательность других видов вложений, а также понижают ликвидность финансового рынка.