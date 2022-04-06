GT: запрещая европейцам импортировать российскую нефть, США сами наращивают её закупки
Оказывая давление на своих европейских союзников, чтобы те на фоне продолжающегося украинского кризиса не покупали российскую нефть, США за последнюю неделю увеличили поставки сырой нефти из России на 43%, или 100 тыс. баррелей в день, указывает издание со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова.
«Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — добавил он.
Попов также отметил, что Европе следует ждать от США подобных «сюрпризов».
США и европейские союзники рассматривают вопрос о запрете импорта российской нефти с самого начала российско-украинского конфликта, несмотря на зависимость Европы от России в плане сырой нефти и природного газа.
«Из-за необходимости идеологического противостояния с Россией США добиваются от союзников введения против неё санкций. Между тем, руководствуясь реальными потребностями, США закупают российские энергоносители по более низкой цене и продают их Европе по более высокой цене, чтобы таким образом обслуживать интересы внутренних нефтяных групп. В конце концов жертвой становится Европа — европейское богатство перетекает в США и помогает укреплять превосходство доллара над евро», — отметил Цуй Хэн.
В совместном соглашении от 25 марта США объявили о поставке в этом году в Европу ещё не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, пытаясь тем самым положить конец зависимости ЕС от экспорта энергоносителей из России. Согласно заявлениям Белого дома, ожидается, что в будущем эти дополнительные объёмы СПГ будут увеличиваться.
По словам аналитиков, наибольшую выгоду от российско-украинского кризиса и запрета на российскую нефть получают именно США. При этом, как отмечает Global Times, некоторые пользователи сети насмешливо охарактеризовали действия Вашингтона как попытку заманить своих европейских союзников в ловушку.
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