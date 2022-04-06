GT: запрещая европейцам импортировать российскую нефть, США сами наращивают её закупки

На фоне украинского кризиса США наращивают импорт нефти из России, преследуя собственные интересы в ущерб европейским союзникам, пишет Global Times.



Оказывая давление на своих европейских союзников, чтобы те на фоне продолжающегося украинского кризиса не покупали российскую нефть, США за последнюю неделю увеличили поставки сырой нефти из России на 43%, или 100 тыс. баррелей в день, указывает издание со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова.



«Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — добавил он.



Попов также отметил, что Европе следует ждать от США подобных «сюрпризов».



США и европейские союзники рассматривают вопрос о запрете импорта российской нефти с самого начала российско-украинского конфликта, несмотря на зависимость Европы от России в плане сырой нефти и природного газа.

Европа сейчас сталкивается с давлением со стороны как США, так и Великобритании, которые добиваются введения запрета на российскую нефть. Лондон уже объявил, что к концу года прекратит импорт российской нефти.



Между тем Минфин США установил 22 апреля в качестве крайнего срока прекращения сделок по импорту нефти и угля из России.

Цуй Хэн из Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета рассказал Global Times, что политика США в отношении России сосредоточена на двух аспектах: один из них — либерализм, противостоящий российской политической системе и идеологии коллективизма, а другой — прагматизм, служащий национальным интересам США.



«Из-за необходимости идеологического противостояния с Россией США добиваются от союзников введения против неё санкций. Между тем, руководствуясь реальными потребностями, США закупают российские энергоносители по более низкой цене и продают их Европе по более высокой цене, чтобы таким образом обслуживать интересы внутренних нефтяных групп. В конце концов жертвой становится Европа — европейское богатство перетекает в США и помогает укреплять превосходство доллара над евро», — отметил Цуй Хэн.

По предварительным данным компании Refinitiv, экспорт сжиженного природного газа из США в прошлом месяце вырос почти на 16% до рекордно высокого уровня, при этом основными остались именно поставки в Европу.

Американский СПГ пользуется большим спросом, поскольку европейские страны с момента начала спецоперации на Украине пытаются сократить импорт газа из России, а также стремятся восстановить свои сокращающиеся запасы.

Местные СМИ сообщают, что Европа уже четвёртый месяц подряд является крупнейшим импортёром американского СПГ, закупая тем самым около 65% экспортируемого из США голубого топлива.



В совместном соглашении от 25 марта США объявили о поставке в этом году в Европу ещё не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, пытаясь тем самым положить конец зависимости ЕС от экспорта энергоносителей из России. Согласно заявлениям Белого дома, ожидается, что в будущем эти дополнительные объёмы СПГ будут увеличиваться.

Мик Уоллес, член Европарламента, опубликовал в соцсетях видео своего парламентского выступления, в котором он заявил, что Европа действительно должна отвыкнуть от своей зависимости от российских энергоносителей, но не должна заменять их «грязным фрекинговым газом» из США.



По словам аналитиков, наибольшую выгоду от российско-украинского кризиса и запрета на российскую нефть получают именно США. При этом, как отмечает Global Times, некоторые пользователи сети насмешливо охарактеризовали действия Вашингтона как попытку заманить своих европейских союзников в ловушку.