Fox: если США не восполнят распечатанные Байденом нефтяные резервы, их ждут проблемы

Недавний шаг президента США Джо Байдена по использованию стратегических резервов вряд ли приведёт к серьёзному снижению цен на бензин, пишет Fox News со ссылкой на слова приглашённого на CNN президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли. При этом, по его словам, если США не пополнят свои резервы, их ждут определённые «проблемы», так как для перебоев с поставками может найтись очень много причин.

Приглашённый на канал CNN президент исследовательской компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что недавний шаг президента США Джо Байдена по распечатыванию стратегических нефтяных резервов не приведёт к снижению цен на бензин, предупредив также, что Америка может столкнуться с «проблемами», если не пополнит свои запасы, пишет Fox News.

Ведущая Эрика Хилл спросила Макнелли, повлияет ли недавнее заявление Байдена о том, что его администрация будет черпать из хранилищ по одному миллиону баррелей нефти в день в течение следующих шести месяцев, на ситуацию на автозаправках.

«Повлияет, к сожалению, скорее не в позитивном ключе», — ответил тот.

«Цены на нефть, вероятно, будут ещё расти. Дело в том, что США потребляют около 20 миллионов баррелей в день, и о добавлении США одного миллиона баррелей в день из стратегических запасов стоит думать, сравнивая это с количеством нефти, которое мы можем потерять из-за ввода Путиным войск на Украину», — добавил Макнелли.

По его словам, одного миллиона баррелей в день будет недостаточно для решения «российской проблемы», в то время как стоимость топлива в США определяют мировые цены на нефть.

«Так что, к сожалению, до тех пор, пока Россия представляет собой проблему для мирового нефтяного рынка и при риске перебоев, цены на бензин, скорее всего, будут расти», — заявил президент компании, напомнив, что перебои с поставками в любой точке мира приведут к повсеместному росту цен.

Хилл и Макнелли также обсудили пополнение нефтяных резервов.

В частности, Хилл отметила, что резервы обычно заполняются при невысоких ценах на нефть, и задала вопрос о том, есть ли у США повод беспокоиться насчёт заполненности хранилищ. Что же касается Макнелли, то он согласился с тем, что администрация, скорее всего, подождёт, пока цены не упадут до отметки $70–80, предупредив, однако, что о восполнении резервов стоит позаботиться как можно раньше.

«Если мы не пополним резервы, то мы столкнёмся с проблемами, так как в мире полно других причин для перебоев. Хуситы обстреливают саудовские объекты; нестабильность в Ливии. Если мы не пополним этот резерв на крайний случай в ближайшие годы, мы окажемся в ещё более уязвимом положении при взлёте цен — как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами», — подчеркнул он.

«Если мы не пополним запасы в следующем году... То есть мы же не хотим, чтобы американцы начали психовать? Мы ведь говорим о 180 миллионах баррелей, притом что в резерве всё равно останется более 400 миллионов баррелей… Поправьте меня, если я неправильно подсчитала стратегические резервы, которые нужны США на случай разнообразных событий… У нас пока что всё нормально?» — задала вопрос Хилл.

Однако Макнелли ответил, что «не совсем», добавив, что в сложившейся ситуации виноваты и демократы, и республиканцы, которые очень безответственно отнеслись к заполнению хранилищ.

Между тем после заявления Байдена цены на бензин немного снизились. По данным госслужбы AAA, которая следит за движениями цен на топливо, средний ценник на бензин упал до $4,192 за галлон при зафиксированном максимуме $4,33 доллара 11 марта. Вместе с тем в это же время в прошлом году американцы платили за галлон в среднем по $2,87.